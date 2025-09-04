Sucesos

Importante avance judicial en caso del ataque a la tiktoker Marisol Gómez y el homicidio de su novio

Marisol Gómez Quesada sobrevivió al ataque en el que mataron a su pareja Eliécer Torres León, conocido como Tingo

Por Alejandra Morales

El ataque que sufrió la tiktoker costarricense Marisol Gómez Quesada, hecho en el que asesinaron a su novio Eliécer Torres León, conocido como Tingo, ha tenido un importante avance judicial.

La Fiscalía de Quepos y Parrita informó que la acusación ya fue enviada al Juzgado Penal de la zona, junto a la acción civil resarcitoria.

Tingo se ganó el corazón de las seguidoras de Marisol en Tiktok pues se apuntaba a salir en sus videos
Eliécer Torres León, conocido como Tingo y su novia Marisol Gómez, fueron muy conocidos en Tiktok. Foto: Archivo LT

“En este caso, el imputado Herrera permanece en prisión preventiva. En cuanto a la imputada de apellido Fallas, la Fiscalía indicó que la investigación continúa en un expediente aparte”, señalaron en el Ministerio Público.

Marisol y Tingo sufrieron un ataque armado la madrugada del viernes 30 de junio de 2023, en Esterillos Oeste en Parrita. Supuestamente, cuatro sujetos llegaron a la casa de la pareja y le dispararon en reiteradas ocasiones.

El hombre murió en el sitio, mientras que ella fue llevada a un centro médico, donde logró sobrevivir.

Luego las autoridades vincularon a Herrera y Fallas como sospechosos de este hecho, ellos, en algún momento, en apariencia, fueron novios; al parecer, Herrera fue amigo de Marisol Gómez, no obstante, luego surgieron problemas en la amistad.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

