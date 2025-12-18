Sucesos

Impresionante video muestra el infierno contra el que luchan los bomberos en San Sebastián

Los bomberos están tratando de evitar que las llamas alcance tres vehículos

Por Adrián Galeano Calvo

Un impresionante video muestra el infierno contra el que están luchando los bomberos en San Sebastián, lugar donde un incendio está causando grandes daños en dos viviendas y una ebanistería.

El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro se originó a eso de las 7:20 p. m. de este miércoles en San Sebastián, San José, en unas casas ubicadas frente a la cárcel de San Sebastián.

Incendio en San Sebastián

El impresionante video muestra a tres bomberos se encuentran en una especie de patio usando chorros de agua para tratar de evitar que las llamas lleguen hasta tres vehículos estacionados en ese sitio.

Para atender la emergencia, dicha institución despachó 10 unidades, debido a la magnitud de la emergencia.

De momento, el Cuerpo de Bomberos no ha informado si hay personas afectadas y el área que el fuego ha dañado de momento.

incendio San Sebastían
Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

