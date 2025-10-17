Impresionantes videos muestran la terrible inundación que golpeó a vecinos de barrio Dent

Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero)

Las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde de este jueves en la capital causaron estragos, principalmente, en el sector de barrio Dent, donde se dio una impresionante inundación en la que el nivel del agua, prácticamente, llegó al segundo nivel de varias viviendas.

Videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud de la emergencia que se vivió en esa zona de la capital, al punto de que los rescatistas, incluso, tuvieron que usar una lancha para poder ingresar a esa zona en busca de personas afectadas.

Inundaciones en barrio Dent

La Cruz Roja informó que tras recibir la alerta sobre varias personas atrapadas en ese sitio por la inundación, tuvieron que despachar dos unidades de rescate y una unidad de soporte avanzado, para un total de 9 rescatistas.

Vehículos bajo el agua tras inundaciones en Barrio Dent. (José Cordero/La Nación)

“En el lugar se evacuan a seis personas y dos mascotas. En total se están viendo afectadas 16 casas, dentro de las cuales se hace una valoración de que no queden personas con alguna afectación”, explicó el rescatista Erick Quirós.

Inundaciones en barrio Dent

Según explicó Quirós, dentro de esas 16 casas encontraron dos en las que todavía había personas adentro, específicamente, en la segunda planta.

Inundaciones en barrio Dent

“La Cruz Roja hace la inspección de dos viviendas donde había algunas personas que no querían salir, por lo que se les hizo la recomendación de ponerse en una zona segura, pero indican sentirse bien, ya que estaban en una segunda planta”, agregó.