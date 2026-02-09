Sucesos

Incendio de charral pone en riesgo Recope, una fábrica de pólvora y varias casas

La emergencia se mantiene activa y no está bajo control; en la zona hay al menos 10 casas en riesgo

Por Silvia Coto

Los bomberos atiende un incendio de charral la tarde de este lunes en La Garita de Alajuela.

El fuego avanza peligrosamente y amenaza instalaciones de Recope, una fábrica de pólvora y al menos 10 viviendas cercanas.

Según la información preliminar, el fuego se propaga rápidamente debido a las condiciones del terreno y la vegetación seca, lo que ha obligado a un despliegue importante de recursos para intentar contener las llamas.

En el sitio trabajan tres unidades extintoras, así como un dron, que es utilizado para evaluar el avance del incendio.

Las autoridades confirmaron que la emergencia no está controlada.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

