Incendio de charral pone en riesgo Recope, una fábrica de pólvora y varias casas

Los bomberos atiende un incendio de charral la tarde de este lunes en La Garita de Alajuela.

El fuego avanza peligrosamente y amenaza instalaciones de Recope, una fábrica de pólvora y al menos 10 viviendas cercanas.

Un incendio amenaza Recope, una fábrica de pólvora y varias casas en Alajuela (Cortesía/cortesía)

Según la información preliminar, el fuego se propaga rápidamente debido a las condiciones del terreno y la vegetación seca, lo que ha obligado a un despliegue importante de recursos para intentar contener las llamas.

En el sitio trabajan tres unidades extintoras, así como un dron, que es utilizado para evaluar el avance del incendio.

Las autoridades confirmaron que la emergencia no está controlada.