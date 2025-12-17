Incendio deja un adulto y tres niños fallecidos en Quesada Durán

El Cuerpo de Bomberos informó que están atendiendo un incendio en una vivienda en que falleció un adulto y tres niños Quesada Durán, San José.

El incendio dejo cuatro fallecidos, tres niños. (Chat Vecinal/Cortesía)

De acuerdo con la información preliminar, suministrada por los cuerpos de socorro , en el sitio fueron localizadas cuatro personas fallecidas, correspondientes a una persona adulta y tres personas menores de edad.

La emergencia ocurrió a la par del condominio María Teresa, donde equipos de primera respuesta continúan realizando labores de inspección, control de la escena.

De momento, esas son las víctimas que se encontraron pero por ahora no se descarta que haya más personas afectadas.