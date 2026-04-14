Incendio industrial en Sarapiquí provoca explosiones y moviliza a los bomberos

Un incendio industrial mantiene en alerta a los cuerpos en Las Horquetas de Sarapiquí, Heredia, luego de que se reportaran explosiones en el sitio.

De acuerdo con la información preliminar, la emergencia se presenta 150 metros al norte de la estación de servicio, donde unidades del Cuerpo de Bomberos se encuentran trabajando para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a estructuras cercanas.

La situación es atendida al mediodía de este martes 14 de abril.

Emergencia en desarrollo en Sarapiquí. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Explosiones generaron alarma

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias explosiones provenientes del lugar, lo que incrementó la preocupación por la magnitud del siniestro y el posible riesgo para las comunidades aledañas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas heridas o fallecidas, ni las causas que originaron el incendio. Tampoco se ha detallado el tipo de industria afectada.

Las unidades de emergencia continúan en el sitio realizando labores de contención y extinción, mientras se mantiene el perímetro asegurado para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los equipos de respuesta.

Se recomienda a la población evitar transitar por el sector y atender las indicaciones de las autoridades mientras se desarrolla la atención de la emergencia.