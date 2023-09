Incertidumbre acompaña a familia que desconoce qué o quiénes le arrebataron a un hijo

¿Qué o quiénes le provocaron la muerte a Christopher? Esa es una de las preguntas que se hace la familia Murillo Vásquez y a la que aún no le encuentran respuesta.

En el hogar vieron por última vez a Christopher Alonso Murillo, de 26 años, el sábado 7 de mayo del 2022, cuando dijo que iba a salir con su mejor amigo y unos compañeros del trabajo a un bar; él no regresó a casa y estuvo desaparecido por cuatro meses hasta que lo hallaron muerto en el río Virilla, en Alajuela.

Sandra Vásquez, mamá del muchacho, afirma que en Medicina Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no le determinaron la causa de muerte, por lo que tienen la duda de si Christopher es víctima de la violencia del país y los responsables andan por la libre, atentando contra otras vidas.

“Queremos respuestas claras de qué fue lo que pasó”, expresó la mamá.

“‘Ma, voy a ir con los chiquillos a Alajuela’, eso fue lo que me dijo de último, tras de eso le dije: no vaya, y solo me dijo: ‘no, no, voy a ir y ahorita vengo’, creí que era con los compañeros del colegio, pero no, eran los del trabajo”, manifestó.

Christopher Alonso Murillo Vásquez amaba la vida, su familia asegura que no era problemático y más bien era pelotero. Foto: LT (Cortesía de la fa)

Al parecer, en el bar en el que estuvo, junto con sus conocidos, hubo un problema en el que Christopher se vio involucrado, esto fue en Lindora; unos hombres lo habrían sacado a la fuerza del negocio, los supuestos amigos con los que andaban no lo protegieron y desde ahí se desconoce qué le hicieron al joven.

No lo protegió

La familia del joven no volvió a hablar con quien se suponía era el mejor amigo de su hijo, porque para ellos no lo protegió cuando más lo necesitaba.

“Los supuestos amigos lo que nos dijeron es que sí estuvieron ahí, uno en determinado momento dijo: ‘ya me voy’, había una muchacha que también se fue, el mejor amigo al parecer sí se quedó, pero no llamó un taxi o un Uber para que se llevaran a mi hijo y lo mandaba para la casa, nada le costaba hacer eso.

“Al supuesto mejor amigo de mi hijo le dijimos que no lo queríamos volver a ver, porque si en ese momento se suponía que era el más cercano, no le ayudó, entonces, ¿a qué va a venir a la casa?”, manifestó esta mamá.

Sandra Vásquez asegura que la ausencia de su hijo mayor Christopher Alonso Murillo Vásquez es lo más difícil que ha enfrentado. Foto: Archivo (Foto: Shirley Vásquez, corresponsal GN)

La familia no se explica cómo fue que Christopher llegó a dar hasta el río Virilla, si fue que corrió hasta ahí para esconderse o si las personas del pleito en el bar lo dejaron ahí.

Doña Sandra recuerda a su hijo como amiguero, no era borracho, pero sí le gustaba organizar para hacer una carne asada y compartir con los suyos.

“Era un pelotero, si había una actividad era el primero que se apuntaba, era bueno para hacer recolecta para una carne a la parrilla, la compraba y la hacía, él hacía la fiesta, no era de emborracharse, sino de compartir con todos”, recuerda esta madre.

Mantiene las pertenencias

La fecha exacta en la que murió Christopher es desconocida, incluso en el Tribunal Supremo de Elecciones solo sale que falleció en el 2022; la familia lo sepultó el 29 de setiembre del 2022 y en casa siempre le mantienen un altar.

Era el hijo mayor y único hombre, doña Sandra explica que el último año y cuatro meses han sido muy difíciles, por saber que su hijo no volverá a casa.

“No quiero regalar las cositas de él, ahí las tenemos, su cama, su ropero, su pantalla”.

La familia de Christopher Alonso Murillo Vásquez mantiene un altar en la casa y siempre le rezan. Foto: Cortesía Sandra Vásquez

Sandra y su familia intentó investigar por sus propios medios qué ocurrió en el bar, pero no tuvieron mucho avance, Sandra asegura que solo hubo un guarda que le aseguró que al joven lo sacaron a la fuerza por otra puerta del bar; ella luego buscó de nuevo al guarda y no lo encontró más.

La familia le mantiene dos altares a Christopher y cada mes le rezan.

La Teja le consultó al OIJ sobre las causas de muerte de Christopher, pero no han respondido el correo.