¡Increíble! Detienen otra vez a sospechoso de amenazar a agentes del OIJ con ametralladora

Cayó otra vez, sospechoso de amenazar agentes del OIJ con ametralladora

Uno de los sospechosos de amenazar a dos agentes del OIJ con una ametralladora en Linda Vista de Río Azul, en La Unión, fue detenido de nuevo este lunes 8 de enero.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

“El sujeto, de apellido González, fue aprehendido por incumplir la medida cautelar de salir de Linda Vista, impuesta por el Juzgado Penal de La Unión, el pasado 29 de diciembre de 2023″, indicó Seguridad Pública.

González no podía arrimarse a Linda Vista

Erick Calderón, director de Planes y Operaciones de Fuerza Pública, aseguró que el hombre fue detenido porque lo vieron en el centro de esa comunidad y, además, porque no se presentó a firmar, por lo que lo pusieron a la orden de la Fiscalía.

Los hombres de apellidos González, de 49 años, y Cruz, de 29, tenían entre las medidas cautelares, firmar cada 15 días en el despacho judicial, no portar armas de fuego y salir de Linda Vista, por lo que debían irse a vivir a otro lugar a partir del primer miércoles de enero.

27/12/2023 Detenidos en Rio Azul (OIJ)

La detención se dio el 26 de diciembre, ya que estos hombres habrían encañonado a dos agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues confundieron a los oficiales con miembros de una banda rival.

LEA MÁS: 15 años después del terremoto a Cinchona siguen estudiando la falla

La situación quedó grabada en el video de la cámara frontal del carro en el que viajaban los investigadores, ese video se hizo viral.

Debido a lo anterior, las autoridades hicieron un gran operativo, pero no lograron encontrar las armas que aparecen en el video por lo que a criterio del juez no se les interpuso prisión preventiva porque no podía saber si el arma era de juguete o real.

El Juzgado Penal de La Unión de Cartago tramita esta causa con el expediente 23-001567-0071-PE.