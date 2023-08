¡Increíble! Sospechosos del crimen de Marco Calzada se hicieron pasar por testigos tras su muerte

Marco Calzada Valverde. Foto: Tomada de facebook

El abogado de la familia de Marco Calzada presentó este lunes las conclusiones por el crimen del muchacho en las que dejó en evidencia las mentiras dichas por los dos hermanos sospechosos del homicidio.

Los hermanos Rojas López se hicieron pasar por testigos del crimen, dieron declaraciones de lo que según ellos vieron que ocurrió.

Este lunes iniciaron las conclusiones en el juicio por el asesinato de Marco Calzada

Sin embargo, en el caso de Marco el abogado reconoció que las cámaras de seguridad fueron vitales para desenmascarar lo narrado por los sospechosos, sobre todo, las de la Polícía Municipal que son a color.

Los hermanos Rojas se hicieron pasar por testigos con ellos estaba su hermano menor y otros dos menores que ya fueron condenados en otro juicio.

En los videos de las cámaras se ve cómo ellos se reúnen segundos antes y planifican lo que van a hacer, para luego dividirse y escalonarse cómo lo hacen las pandillas más bravas, caminaban dos menores con puñal en mano y otros dos detrás y un tercero.

Cuando Marco fue atacado y le habían quitado ya su celular, los sospechosos escapan pero regresan dos de ellos con uno de los menores que es hermano y se quedan observando el cuerpo de Marco que se desangra sobre la acera, y no hacen nada.

Los sospechosos se quedan viendo el cuerpo y tampoco llaman al 911 para pedir ayuda, eso lo hacen otras personas que estaban en el sitio.

El imputado asegura que no llamó a pedir ayuda porque no tenía batería en su celular, pero las cámaras que lo registraron minutos después muestran como en algún momento se puso el celular dos veces en la oreja, y cómo se ve la pantalla encendida. Tampoco hizo a pedírselo a su hermano el sentenciado menor de edad que sí tuvo celular para pedir un Didi horas después.

Campos explicó que uno de los policías que llega a la escena cuenta que ellos son quienes dicen que venían atrás y que vieron a los dos sospechosos que iban corriendo al sur del bulevar del barrio Chino, cuando en las cámaras se ve que van al este, esto con el fin de despistar a las autoridades.

“Esa escena quedó en una de las camáras, el oficial llega y alumbra el cuerpo de Marco y los imputados se acercan y empiezan a señalar el cuerpo de Marco y empiezan a narrar la ruta de escape. No hay ninguna tentativa de evadirse de la zona, ven el cuerpo de Marco que ya está sin vida” dijo el abogado.

Los imputados según el defensor de la familia estuvieron hablando sobre el cuerpo sin ningún arrepentimiento.

Además, dieron descripciones de los sospechosos, se burlaron de las autoridades, y pasaron horas en la escena para tratar de dar la versión que les convenía.

Incluso el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los entrevistó en el sitio y Andrea Ulate funcionario judicial que fue testigo en el juicio contó que los sospechosos, que para ese momento no lo eran, todos dijeron que vieron lo mismo. Pero uno de ellos es el que más habla y los otros dicen que sí a todo.

Para las autoridades que en ese momento no tenían cómo saber si el relato era cierto o no, porque no había acceso a las cámaras todo era muy creíble.

Incluso uno de los imputados en el juicio se contradice porque primero cuenta lo que vio y después dice que no vio nada, y es quien más información da al oficial de la Fuerza Pública Rodrigo Gutiérrez.

Durante las conclusiones, el abogado mostró los videos de las cámaras que no solo grabaron a los sospechosos sino que permitieron ver sus movimientos y los extractos de las declaraciones de los testigos.

Luego, cuando las autoridades empiezan a ver las cámaras se dan cuenta de que aquellos testigos eran los sospechosos, quienes solitos se presentaron ante el OIJ.

Campos pidió contra los hermanos 30 años de cárcel para cada uno 24 por el crimen y 6 por robo agravado.

Tres menores ya fueron condenados por este vil ataque Marco murió el 2 de julio del 2022 , frente al barrio Chino, en San José.