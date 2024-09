Indigente que murió por ataque a pedradas fue un gran comerciante que hablaba tres idiomas

Alberto y don Miguel tenían muchos años de ser amigos muy cercanos.

Don Miguel Martínez Baez, el indigente que murió luego de que dos jóvenes lo atacaron a pedradas mientras dormía en Upala, tuvo una vida muy diferente antes de deambular por las calles de ese cantón, pues no muchos saben que este señor de 66 años fue un gran comerciante que hablaba tres idiomas con mucha facilidad.

Así lo contó a La Teja Alberto Menocal, amigo cercano de “el Brother”, como le decían de cariño a don Miguel, quien explicó que la amistad entre ambos nació desde que él era un chiquillo.

“Él tenía muchísimos años de vivir en Upala, de hecho llegó a tener una pulpería acá y también era conocido porque hablaba tres idiomas de forma fluida. Lamentablemente el vicio lo llevó a perder su familia, su hogar y su pulpería, por lo que empezó a andar deambulando en las calles, yo creo que podría tener más de 20 años de estar en indigencia”, contó Menocal.

“Teníamos una bonita amistad, porque él me conocía desde que yo era un chiquillo”. — Alberto Menocal, amigo de don Miguel.

La historia de don Miguel llegó a su fin de forma muy triste el pasado viernes, pues ese día falleció en el hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia, centro médico en el que estuvo luchando por su vida tras haber sido apedreado por dos jóvenes.

Los sospechosos de cometer ese cruel ataque, ocurrido el pasado lunes 24 de junio, son dos jóvenes de 16 y 19 años, quienes fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública pocos minutos después de que se dieron los hechos.

“No solo fue impactante para mí sino que para todos en el pueblo, porque él era una persona que no se metía con nadie, tenía su vicio pero nunca fue problemático ni nada así, más bien era muy apreciado por todos acá. Uno no se explica por qué le hicieron eso”, dijo Menocal.

El Brother llegó a tener su propia pulpería en Upala. (Cortesía)

Último saludo con el Brother

Por cosas del destino, Alberto se encontró por última vez con su gran amigo horas antes de que ocurriera el atroz ataque y en esa ocasión don Miguel lo saludó con mucho cariño, tal y como siempre lo hacía.

“Recuerdo que ese día fue la última vez que mi familia y yo lo vimos, porque ese día andábamos almorzando en un restaurante y por cosas de la vida nos dio por irnos caminando desde el restaurante en el que estábamos hasta el centro de Upala para comernos un helado y por el parque central nos lo topamos.

“Donde me vio me grito: ‘¡Qué mi brother! ¿Todo bien?’, yo le dije que todo estaba pura vida y esa fue la última vez que lo vi bien, porque ya entre la noche y la madrugada fue que recibió el ataque de esos jóvenes”, recordó Menocal.

En cuanto al ataque a pedradas, Alberto dijo que se enteró hasta la mañana del lunes, pues al levantarse tenía decenas de llamadas y mensajes en los que le preguntaban por la condición de el Brother, pues en Upala todos sabían que eran muy unidos.

Durante los casi dos meses que Martínez estuvo internado ,Alberto pasó pendiente de su estado de salud, hasta que el pasado viernes recibió la triste noticia de su muerte.

En cuanto al funeral de su querido Brother, Menocal dijo que aún no hay nada definido, pues están a la espera del trámite para la entrega de su cuerpo.

Solo uno de los sospechosos se encuentra cumpliendo prisión preventiva. (choochart choochaikupt/iStock)

Libre y con medidas comunes

El Ministerio Público, ante una consulta de La Teja, dio a conocer que el muchacho de 16 años investigado por el brutal ataque se encuentra en libertad y está cumpliendo tres medidas cautelares muy comunes desde hace aproximadamente dos meses.

“La persona menor de edad cumple las medidas cautelares de mantener domicilio fijo, matricularse en un colegio, no consumir bebidas alcohólicas y no tener contacto con las otras partes. Sobre el delito, el expediente se encuentra en el Juzgado Penal Juvenil, por lo que no se cuenta con mayores detalles”, detalló la Fiscalía.

Por este caso las autoridades también investigan a un joven de 19 años, quien hasta la fecha se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

A raíz de la muerte de Martínez, La Teja consultó al Ministerio Público si ahora ambos sospechosos serían investigados por el presunto delito de homicidio, a lo que respondieron que se está a la espera de un informe policial.