“Me di cuenta de la noticia por medio de otro amigo en común. La verdad me sentí impactado, porque Wil y yo habíamos conversado de lo peligroso que es pasar por La Sabana, pero por el trabajo uno no puede dejar de hacer las cosas. Creo que lo mataron solo por pura maldad, porque estoy seguro que pensando en su familia no les opuso resistencia, ese día (el pasado domingo). Yo lo vi cuando salió de la casa y desde lejos le dije a Dios”, dijo Campos.