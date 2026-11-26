Dos impresionantes videos suministrados por el Cuerpo de Bomberos muestran la infernal escena que se vive en el lugar donde se accidentó un cisterna, el cual quedó envuelto en llamas.

La emergencia ocurrió la tarde de este jueves en el sector de Páramo de Pérez Zeledón, de la división de la Vuelta de las Monjas, 500 metros hacia el Cerro de la Muerte.

Camión cisterna choca contra casa en Pérez Zeledón

“Se reporta la colisión de un cisterna de gas licuado de petróleo contra una vivienda. Indican de fuego en el cisterna y personas lesionadas”, detalló la institución.

En uno de los videos se observan los restos del cisterna envueltos por las llamas y en el fondo se alcanza a ver lo que podría ser un carro quemado, pero esto no ha sido confirmado por el Cuerpo de Bomberos.

Camión cisterna choca contra casa en Pérez Zeledón

Tras la alerta, los Bomberos despacharon una importante cantidad de recurso al sitio, pues se trata de una emergencia de gran magnitud.

“En este momento no podemos confirmar si hay personas fallecidas, ya que la escena es bastante compleja y la carga de fuego es muy grande”, indicó Bomberos.