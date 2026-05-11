Sucesos

Intenso fuego mantiene cerrada y en alerta a Alajuela centro

Bomberos combaten incendio de grandes proporciones

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Por Alejandra Morales

Un incendio de grandes proporciones mantiene en alerta al Cuerpo de Bomberos la tarde de este lunes en Alajuela centro, 100 metros al este del cementerio General de Alajuela.

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas afectan una estructura de aproximadamente 300 metros cuadrados, la cual se encuentra con fuego activo.

Un incendio de grandes proporciones mantiene en alerta al Cuerpo de Bomberos la tarde de este lunes en Alajuela centro. Foto: Bomberos
Un incendio de grandes proporciones mantiene en alerta al Cuerpo de Bomberos la tarde de este lunes en Alajuela centro. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Las autoridades confirmaron que, de momento, el incendio no ha sido controlado, por lo que varias unidades de emergencia trabajan intensamente para evitar que las llamas se propaguen hacia otras estructuras cercanas.

Por ahora no se ha informado sobre personas heridas ni las causas que habrían originado el siniestro.

Los bomberos pidieron precaución a quienes transitan por la zona, debido a la presencia de humo y al movimiento de vehículos de emergencia.

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incendio en Alajuela
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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