Interpol detuvo a joven de 19 años en Aguas Zarcas por grave delito

La detención de Inmterpol se realizó tras una investigación de Sección Especializada contra el Cibercrimen, del OIJ

Por Alejandra Morales
Un joven de apellido Salazar, de 19 años, fue detenido por oficiales de Interpol del OIJ y la Sección Especializada contra el Cibercrimen, ya que es sospechoso de un grave delito.

La captura ocurrió la mañana de este jueves 2 de octubre, en la casa del sujeto en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con el OIJ, la investigación la iniciaron hace unos meses cuando identificaron que un usuario en Internet aparentemente estaba almacenando y difundiendo en diversas redes sociales imágenes y videos que lo ligan al delito de difusión de material de abuso sexual infantil.

“A raíz de esto, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para individualizar al sospechoso. Además, mediante una investigación técnico-policial, y con trabajos de vigilancia y seguimiento, lograron identificar al imputado y localizar donde vivía”, dijeron en el OIJ.

Durante el allanamiento, decomisaron evidencia relevante para la investigación.

