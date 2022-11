Intervienen cadena de tiendas SYR tras brutal golpiza a empleadas

Una mujer de 25 años fue detenida por ser sospechosa de privación de libertad agravada. Foto: OIJ

El Ministerio de Trabajo intervino las tiendas de la cadena SYR, ubicadas en San José, luego de que se diera a conocer el video en el que dos empleadas de uno de esos negocios fueron vapuleadas con tubos, tras ser acusadas falsamente de robar dinero del local.

Así lo confirmó a La Teja Walter Villalobos, viceministro de Trabajo, quien explicó que el ministerio actuó de oficio, pues hasta este martes no habían recibido ninguna denuncia por parte de las víctimas.

“Nosotros nos enteramos hasta este lunes en la noche, no teníamos ningún tipo de denuncia o señal de que cosas de ese tipo se estuvieran dando. Lo reprochable de ver eso motivó a que desde la mañana de este martes se generara una instrucción directa para que los funcionarios de la Inspección de Trabajo procedieran de inmediato a atender las tiendas de esta cadena en la provincia de San José”, explicó.

Según el viceministro, los funcionarios no solo se enfocaron en investigar la agresión a las empleadas, también procedieron a realizar una valoración extensiva de todas las condiciones laborales, de aseguramiento y de salud ocupacional de los trabajadores de esas tiendas.

Villalobos señaló que desde la Dirección de Inspección de Trabajo realizarán una revisión sobre el caso en específico y cualquier otra condición que pueda estar afectando a los empleados de esta tienda, pues la ley establece que existe una prohibición para el patrono de generar actos en contra de la persona trabajadora.

“Si la inspección determina ese tipo de infracción tendrá la obligación de dar un traslado a la vía judicial y será un juez quien eventualmente interponga una multa, que podría llegar hasta 23 salarios (más de ¢10 millones)”.

El viceministro también dijo que ante la indignación que ha causado este caso es que el Ministerio de Trabajo se comprometió a concluir con el proceso de investigación lo antes posible.

“La instrucción fue que no dilatemos, que esto sea con la premura necesaria, entendiendo que el tema es bastante fuerte para toda la sociedad y mal haríamos si no procedemos con inmediatez, por lo que yo esperaría que no pasemos de este mes de noviembre si es que tenemos que elevar a vía judicial lo correspondiente por parte del Ministerio de Trabajo”.