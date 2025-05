Investigadores tratan de identificar cuerpo encontrado en una finca

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tratan de identificar el cuerpo de un hombre que fue hallado en una finca en Heredia.

El cuerpo fue encontrado en una finca en Santa Bárbara. (Silvia Coto)

Las autoridades dieron a conocer el caso este miércoles; sin embargo, el cuerpo fue encontrado la tarde del martes en una finca en Chahuites de Santa Bárbara de Heredia.

Según el OIJ, un trabajador de la finca dio con el cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo que dio la alerta a la Policía.

Los investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo; no obstante, no le encontraron ninguna identificación y no han podido determinar de quién se trata. Será mediante la autopsia que se determine su identidad.

Los agentes no lograron establecer las causas de la muerte por el estado en que se encuentra el cadáver.