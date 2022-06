Investigan a jefe policial del Tránsito y a un subalterno por sustraer motos decomisadas

El jefe de la Policía de Tránsito de La Fortuna de San Carlos y un subalterno son investigados, ya que se les relaciona con la sustracción de varias motos decomisadas.

Ellos son de apellidos Bravo y López respectivamente y se les aplicaron vacaciones (tenían periodos acumulados) con el fin de que no interfieran con el avance de la investigación por peculado que lleva la Fiscalía.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía de la zona por Diego Herrera, director regional de esta Policía.

De acuerdo con la investigación, el sábado anterior Bravo y López fueron a la delegación de la Fuerza Pública de Guatuso a recoger tres motos que estaban decomisadas desde hacía aproximadamente un año y debían llevarlas a la delegación de Tránsito de La Fortuna.

Pero las motos nunca llegaron y más bien las autoridades recibieron una denuncia de que un pick up de Tránsito entró a San Marcos de Cutris con las motos y luego salió sin ellas.

“Le dimos seguimiento al tema el sábado y el domingo. Este lunes me presenté a la delegación y no encontré las motos, llamé al jefe de la delegación y me dijo que las dejó en una casa, le pregunté por qué hizo eso. Como él sabía que yo iba a poner la denuncia se fue en un carro particular junto al otro compañero (López) para traerlas, a pesar de que estaban en sus días libres”, señaló Herrera.

Las motos decomisadas debían ser llevadas a la delegación del Tránsito en La Fortuna, San Carlos donde hay otras. Foto: Policía de Tránsito. (Policía de Tránstio.)

Es prohibido dejar vehículos decomisados en casas ajenas, en el Tránsito señalaron que de no haber campo en la delegación, las motos se hubiesen quedado en las instalaciones de la Fuerza Pública, debido a un convenio que tienen cuando se dan decomisos y no hay campo en los planteles.

La viviendas en las que dejaron las motos no pertenece a ninguno de los uniformados, ya que ellos son vecinos de La Fortuna y de La Tigra, de San Carlos. Se desconoce que los motivó a llevar las motos a esos lugares.