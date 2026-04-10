Sucesos

Investigan hallazgo de un feto en complejo de apartamentos en Alajuela

Las autoridades investigan el hallazgo del feto en Alajuela

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Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene en investigación el hallazgo de un feto que se registró en el barrio San José, en Alajuela.

Según la información dada a conocer este viernes por las autoridades judiciales, el hecho se remonta al pasado 28 de marzo, cuando un grupo de trabajadores realizaba labores dentro de un complejo de apartamentos.

El OIJ se encargó del levantamiento del del feto (Silvia Coto)

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Durante los trabajos, ubicaron el feto, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

Tras el reporte, agentes judiciales se apersonaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del caso.

Por ahora, no se han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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