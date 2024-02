Investigarán a policías que vecinos denunciaron por intimidarlos y por estar aparentemente borrachos

Uno de los policías prácticamente enjachó a uno de los vecinos. Captura de video.

Dos policías de la Fuerza Pública están metidos en un buen problema, pues el Ministerio de Seguridad Pública abrió una investigación en su contra a raíz de una denuncia pública que señala que estos, al parecer, estaban trabajando borrachos e intimidaron a unos vecinos sin ningún motivo.

El hecho por el cual se abrió dicha investigación interna habría ocurrido la noche de este lunes 5 de febrero en Piedades de Santa Ana, cuando los uniformados, por razones que se desconocen, interceptaron a un motociclista.

En un video que circula en redes sociales, y que dio pie al caso, se observa cómo el motociclista le dice a los policías: “Mae no me pegue, no me pegue...yo no tengo arma, no lo estoy amenazando”, a lo que uno de los oficiales le responde: “¿Quién le está pegando?”.

La situación se dio cuando los policías interceptaron a un motociclista. Captura de video.

LEA MÁS: ¡Macabro hallazgo! Trabajadores encuentran cuerpo envuelto en bolsas plásticas en la ruta 32

Luego de eso, el mismo policía se pone delante de la persona que está grabando y le cuestiona que por qué lo hace, este le contesta: “Yo estoy en todo mi derecho, ¿Cuál es el problema?”.

Pocos segundos después los oficiales se acercan de nuevo al motociclista y, al parecer, lo tiran al suelo, eso causa que la persona que está grabando se acerque a ellos y es en ese momento que el mismo oficial que se le puso al frente, en apariencia, lo empuja y le dice que mantenga la distancia.

“Ustedes están borrachos y aquí están todos los testigos”, dijo el hombre que grabó el video.

Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, confirmó este martes que ya se abrió un proceso de investigación por este caso y que llegarán hasta las últimas instancias, como lo es el despido de ambos policías si se comprueba que actuaron de forma irregular.