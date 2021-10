Italiano que se ahogó en Quepos viajó a Costa Rica a proteger tortugas

El italiano Marco Penza, de 27 años, amaba la naturaleza y los viajes y fueron esas dos pasiones las que lo trajeron Costa Rica, donde desdichadamente murió ahogado.

De acuerdo con los medios de comunicación italianos milanotoday.it y Corriere della sera, a Penza le encantaban las tortugas. Familiares suyos le confirmaron a estos medios que había viajado como voluntario a nuestro país para participar en la protección de las tortugas marinas.

Penza desapareció el miércoles 20 de octubre en playa Matapalo, en Savegre de Quepos. Un avión de Vigilancia Aérea encontró su cuerpo este sábado en Portalón de Quepos.

Marco Penza, de 27 años, viajó a Costa Rica como voluntario de protección de tortugas. Foto: Tomada de Corriere della sera Marco Penza, de 27 años, viajó a Costa Rica como voluntario de protección de tortugas. Foto: Tomada de Corriere della sera

El papá y el hermano de Penza viajaron a suelo tico y varios amigos hicieron una recolecta por medio de la página GoFundme para repatriar los restos y llevarlos hasta Limbiate, al norte de Milán, para sepultarlo en su tierra natal.

“Le gustaba viajar y era una persona muy activa. Le encantaba el senderismo y pasar su tiempo libre en plena naturaleza”, dice la descripción de sus amigos en GoFundme.

Una amiga del muchacho sobrevivió a la fuerza de la naturaleza.

“Marco y yo estábamos nadando y fuimos succionados por la corriente del océano. Me salvé, pero Marco no lo logró. Fue uno de los hombres más felices y amables que he conocido, siempre listo para la aventura. Me encantaba hablar con él”, dijo en Facebook su amiga Nylah Garret, una estadounidense de Tacoma, Washington, según detalló el Corriere della sera.