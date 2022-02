Jadir es el policía más pequeño y valiente de la Fuerza Pública (video)

Jadir Espinoza Martínez tiene siete añitos. Fotos: Guillermo Solano (Guillermo Solano )

El pequeño Jadir Espinoza Martínez es el “oficial” más joven de la Fuerza Pública, él sueña con convertirse en un policía de verdad algún día, pero por mientras le pone bonito cuidando su amado Cervantes de Cartago.

Con apenas 7 añitos, este niño es la sensación de su comunidad, él se pone su uniforme y sale a vigilar que en el barrio La Trinidad todo ande en orden y los delincuentes no se arrimen.

Su mamá, doña Xinia Martínez, quién en realidad es su tía, pero que se hizo a cargo del menor pues su hermana falleció el mismo día que su sobrino nació, nos contó que desde que el pequeñito tiene cuatro años, le entró el amor por la fuerza azul.

Los oficiales le tienen mucho cariño al pequeñito. Foto: Guillermo Solano (Guillermo Solano )

“Él ama todo lo que tiene que ver con la Policía. Tenía una jacket que era la que él usaba para jugar, se la ponía y decía que iba a trabajar, después tenía una gorra y yo le escribí ‘policía’, se la ponía y todos los días quería andar así, ha sido una ilusión para él”, contó Xinia.

Una de las hermanas de Martínez está casada con el oficial Ricardo Granados, quién se dio cuenta que Jadir ama esa profesión, entonces le regaló un uniforme viejito que él tenía. Otra tía del niño se lo hizo pequeñito y ahora sí anda vestido como todo un policía.

Jadir tiene respeto y admiración por el uniforme policial. Foto: Guillermo Solano (Guillermo Solano )

“El uniforme se lo quita y pone, hay que lavárselo porque él siempre quiere andar vestido de oficial. Dios guarde uno le diga que pare, que vaya a jugar, porque él le dice a uno: ‘No mami, yo voy a ir a trabajar’, se pone bravísimo. En eso anda siempre, uno lo ve que se va a hacer la ronda, agarra un bultito, una cobija, hojas y lápiz porque dice que tiene que hacer multas a las personas que anden haciendo cosas malas”, relató la mamá.

Tres guardianes

El pequeñín nos contó que él se siente muy feliz y orgulloso de ser policía, además tiene tres perros guardianes que lo acompañan: Dante, Zoe y Piggy, por lo que no tiene que preocuparse por buscar refuerzos, él los tiene entrenados para que cuiden la casa y lo apoyen de ser necesario.

Este valiente oficial dice que cuando no va a la escuela Luis Cruz Meza, donde cursa el segundo grado, entra a trabajar a las 7:30 de la mañana, eso sí, en algunos ratitos se da libre para jugar.

“Algunos chiquillos me dicen que no soy policía, pero yo les digo que sí, y también me gusta hacer trucos en el scooter mientras vigilo la casa, yo ya tengo siete años de ser policía. Me gustan mucho las patrullas, tienen luces de mis colores favoritos, los policías salvan gente y atrapan ladrones”, comentó el niño.

Hace dos semanas recibió una visita muy especial ya que los oficiales de su comunidad llegaron a visitarlo y anduvo en una patrulla cuidando las principales calles de su pueblo.

Uno de los mejores días de este pequeño fue cuando anduvo en una patrulla. Foto: Guillermo Solano (Guillermo Solano )

Su mamá nos contó que ese día estaba muy feliz y emocionado.

Los motiva

El oficial Ricardo Granados aseguró que como policía se siente muy conmovido, pues cuando el niño los ve pasar se para en posición firme hasta que la patrulla se va.

“Siempre anda diciendo que va a servir a la comunidad, yo estoy casado con una tía de él y, cuando se dio cuenta que soy policía, lloraba, me abrazaba y decía que quería ser como yo. Para mí es un sentimiento profundo porque amo mi trabajo y este uniforme, para nosotros desde la parte preventiva es importante fortalecer este sentimiento de los niños. Él cada vez que puede va vestido de policía, es un orgullo para nosotros”, dijo el oficial.

El escolar tiene su propia unidad canina que no le falla. Foto: Guillermo Solano (Guillermo Solano )

El policía Nahu Chaves Ulloa aseguró que para él fue lindísimo compartir con el niño sus ilusiones.

“Uno sabe que cuando trabaja haciendo lo que le gusta, no trabaja, sino más bien disfruta lo que le gusta. Para nosotros fue un honor conocerlo, más en tiempo de pandemia, que habíamos tenido que dejar de hacer algunas cosas por las normas sanitarias”, dijo.

Jadir tiene un primo que también es policía y nos contó que pasa largas horas hablando con él.

Doña Xinia asegura que si su niño decide ser policía de grande, ella lo va apoyar, pues para él es un sueño.

Esta mamá tiene tres hijos grandes, la menor tiene 21 años, y ahora está criando a sus sobrinitos, a Jadir y a un hermano de él que tiene 9 años.

“Yo solo le pido a Dios que me dé fuerza y mucho amor para verlos crecer y seguir cuidando de ellos”, dijo.