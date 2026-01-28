Jamaiquino de 37 años es la víctima de ataque a balazos en Getsemaní de Heredia

El hombre asesinado a balazos la mañana de este miércoles en Ángeles de Getsemaní, en San Rafael de Heredia, era de nacionalidad jamaiquina, tenía 37 años y fue identificado de manera preliminar con el apellido Hobson, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la información judicial, el hombre fue atacado en la calle y, en medio del intento por salvar su vida, colisionó en dos ocasiones con su vehículo. A pesar de las heridas sufridas, el afectado intentó huir corriendo; sin embargo, estas le provocaron la muerte minutos después.

Una cámara de seguridad captó el momento del ataque.

En las imágenes se observa un vehículo negro estacionado en la la calle y, segundos después, un automóvil gris que sale en reversa de una cochera. Del carro negro desciende un hombre desde la parte trasera y comienza a disparar.

En medio del caos, incluso un perro que se encontraba cerca huyó del sitio. El conductor del automóvil intentó escapar, pero impactó contra un objeto en la vía; aun así, logró avanzar unos metros más.

Posteriormente, el afectado habría salido del vehículo, pero cayó sin vida más adelante.

El hombre intentó huir, pero el ataque fue mortal. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Los cuerpos de emergencia fueron alertados por un hombre herido; no obstante, al llegar al lugar confirmaron que ya no presentaba signos vitales, así lo detalló la Cruz Roja

El OIJ mantiene la escena bajo resguardo y continúa con las diligencias para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen.

Por respeto a la familia del fallecido, este medio no divulgará el video del ataque.

Este caso corresponde al primer homicidio registrado en la provincia de Heredia en lo que va del año, según datos preliminares de las autoridades.