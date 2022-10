Jefes de familia afectados por inundaciones velaron toda la noche barrio La Tabla para evitar saqueos

Los afectados pasaron la noche y madrugada cuindando lo poquito que les quedó. Foto: Lisandro Porras.

Más de 30 jefes de familia pasaron toda la noche y madrugada en vela para cuidar lo poquito que les dejó la emergencia por las lluvias vivida el viernes en La Tabla en San Rafael Abajo de Desamparados.

“Lo poquito que nos quedó nos tocó cuidarlo, porque algunas cosas se pueden salvar pero en la noche no las podíamos sacar, vamos a ver si hoy en el transcurso del día podemos hacer viaje, dicen que ya no nos podemos quedar aquí y sinceramente no sé que voy a hacer, nos quedamos cuidando porque a veces no hay emergencias y se dan robos, ahora dejando todo solo llega uno y no hay nada”, dijo José Martínez, afectado.

En La Tabla 222 personas dejaron sus viviendas. Foto: Silvia Coto

La fuerza de la naturaleza arrasó con todo. (Cortesía)

Una patrulla de la Fuerza Pública acompañó a los afectados y veló porque las familias no se metieran en sus casas de nuevo.

En esa comunidad el río Jorco y el río Cañas hicieron de las suyas, la comunidad se inundó, tres casas colapsaron y otras resultaron con daños pues la fuerza del agua se les llevó las paredes. Otras están guindado.

Las familias fueron sacadas en autobuses y llevados al salón parroquial de San Rafael Abajo este sábado serán trasladados a la Villa Olímpica en Desamparados.

La Comisión de Seguridad de San Rafael Abajo entregó alimentos durante la noche. Foto: Lisandro Porras. (Lisandro Po)

Lisandro Porras, líder comunal de San Rafael Abajo, aseguró que en La Tabla hay 222 personas que perdieron todo.

“La Tabla quedó devastada, la emergencia fue más grande que días atrás, hoy vamos a hacer un recorrido por los ríos, de momento le estamos garantizando la alimentación a todos”, dijo Porras.

Si usted quiere ayudar a estas familias la Comisión de Seguridad de San Rafael Abajo está recogiendo ropa, alimentos, artículos de higiene, pañales, cobijas, y paños en el salón comunal ciudadela Fuentes Martínez en Barrio Valencia, en San Rafael Abajo.