Jet privado trasladaría a Celso Gamboa y a Pecho de Rata a Estados Unidos por extradición

La fecha del traslado a Estados Unidos de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Profe se mantiene en suspenso mientras avanza el proceso de extradición. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

En un jet privado se daría la extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez hacia los Estados Unidos.

Así lo señaló Randall Zúñiga, director del OIJ, al referirse sobre la confirmación de la extradición por parte del juez William Serrano.

En este avión también viajarían Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, conocido como Profe o Gato.

“Se haría la coordinación con la DEA para que traigan el jet privado y que se puedan ir ellos tres a Estados Unidos a rendir cuentas”, detalló Zúñiga.

Este jet todavía no llegaría a Costa Rica, pues el proceso aún no termina; este martes 7 de octubre se dio la resolución del juez Serrano, quien tramitó la solicitud de extradición; sin embargo, los abogados de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Profe tienen tiempo hasta este viernes 10 de octubre para apelar esta decisión ante los jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia.

De presentarse la apelación, los jueces tienen 15 días para resolver; no obstante, este plazo se puede alargar el tiempo que consideren necesario.

Si los jueces de Apelación dan como firme el proceso de extradición, no habría nada más que hacer por parte de los abogados de los posibles extraditables y ahí es donde se coordinaría el jet.

Los tres extraditables aún tienen procesos penales abiertos que deben resolverse para que sean enviados a Texas, Estados Unidos, donde son requeridos por tráfico internacional de drogas, por lo que esto puede llevarse mucho tiempo más.

No obstante, deberán seguir en prisión hasta que finalice el proceso de extradición.

