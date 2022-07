Jornalero confesó que violó a una niña y luego se fugó (Video)

Un jornalero de apellido Rojas, conocido como “Chaparro”, habría violado a una chiquita de 11 años y al ser encarado por el papá de la pequeña, el hombre le habría confesado el terrible hecho.

Tras la supuesta confesión, Rojas aprovechó un descuido del papá de la víctima y se dio a la fuga por unas piñeras, llevándose consigo a su hija de 2 añitos y a una hijastra de 9 años. El sospechoso actualmente es buscado por las autoridades.

El supuesto ataque a la niña ocurrió la mañana de este jueves 28 de julio en el Palmar de Pital, en San Carlos de Alajuela, cuando la chiquita de tan solo 11 años iba a hacer un mandado, momento en el que habría sido interceptada por el sospechoso.

El papá de la chiquita, quien pidió que su identidad no fuera revelada, contó lo sucedido.

“MI hija me comunica a mí que un señor abusó de ella, entonces me dirigí a donde él y le pregunté si era cierto que había abusado de mi hija. Él me dijo que la chiquita iba pasando y él la llamó, la agarró a la fuerza y la chiquita se agarró de un portón, le tapó la boca y la llevó a la casa de habitación de él”.

La chiquita primero fue llevada a la clínica de Pital y luego al hospiatl de San Carlos. Foto: Edgar Chinchilla

“Le dije que por qué le hizo eso a la chiquita y él casi que llorando me suplicó que no pusiera una denuncia, que no llamara a la ley. Cuando yo estaba hablando con él agarró a la chiquita pequeña de él (de 2 años) y otra que es hijastra e ingresaron a la vivienda de ellos, yo no entré por evitar problemas, porque yo no sabía si me podía agredir con un arma”, contó.

El papá de la víctima llamó a un hermano para que le ayudara a vigilar a Rojas para que este no se diera a la fuga, pero cuando este llegó al lugar vio cómo el sospechoso iba corriendo hacia unas piñeras con la bebé en brazos y la otra chiquita a su lado.

Este viernes se supo que tanto la bebé como la niña de 9 años fueron encontradas en buenas condiciones en la casa de un allegado de Rojas.

En cuanto a la chiquita afectada, esta fue llevada a la clínica de Pital y de ahí la pasaron al hospital de San Carlos para que fuera atendida por los médicos.

Rojas sigue en fuga.