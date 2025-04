Joven acribillada en Alajuela tuvo una vida marcada por el dolor

Angélica Vargas Arroyo fue asesinada en Alajuela. (cortesía/Cortesía)

La joven que fue acribillada a balazos la tarde del viernes en Alajuela tuvo una vida marcada por el dolor.

Un allegado de Angélica Noelia Vargas Arroyo, de 22 años, aseguró sentirse muy consternado por la noticia.

“Otra amistad me llamó para contarme que la asesinaron, pero la verdad no le puedo dar las razones, no sé qué ocurrió, ella era una joven que estaba criando a su hija, una bebé de menos de dos años que le había dado a esa chiquilla una ilusión que le hacía mucha falta”, comentó.

La joven viajaba con un chofer de plataforma cuando se dio el crimen. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

El amigo aseguró que Angélica perdió a su mamá hace poco más de cuatro años y eso la marcó profundamente.

“Su madre estuvo bastante tiempo enferma, y cuando falleció ella era muy jovencita y quedó con sus otros cuatro hermanos, y uno de esos muchachos también falleció, yo no tenía relación cercana con él, pero me parece que fue un accidente. Angélica cargaba con ese dolor, ella los extrañaba mucho, su hermano era muy chineador con ella y fue un golpe terrible”, recordó.

Por el momento, el caso del asesinato de ella se investiga como un ajuste de cuentas.

Angélica fue asesinada mientras viajaba en un carro de una plataforma de transporte en Alajuela, ella era una joven mamá de una pequeña de año y 10 meses.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la joven la mañana de este sábado.

La muchacha se encontraba frente a un supermercado en el barrio San José de Alajuela la tarde del viernes, ella había solicitado el servicio de transporte, y pocos minutos después de que se subió al carro se dio el mortal ataque.

Las autoridades judiciales informaron que, según las primeras investigaciones, el carro fue interceptado por una moto en la que iban dos pistoleros.

Angélica recibió múltiples heridas que según la Cruz Roja acabaron con su vida de inmediato.

Angélica Vargas Arroyo es la joven asesinada en Alajuela (Cortesia/Cortesia)

El conductor de plataforma, que también era un muchacho jovencito, resultó ileso, pero estaba muy afectado por lo ocurrido.

El allegado comentó que Angélica durante algún tiempo participó en una famosa comparsa de San José y por eso era conocida por muchas personas.

Ella será velada este sábado en la capilla San Bruno en Tibás, a las 4 p. m., y le harán una misa este domingo a mediodía en esa misma iglesia.

La muchacha era vecina de la León XIII.