Joven asesinado al defender amiga soñaba con ser abogado para complacer a su mamá

Luis Enrique murió defendiendo a una amiga.

Luis Enrique Méndez Ovares, el joven de 17 años asesinado por defender a una amiga de unos asaltantes, anhelaba convertirse en un gran abogado, pues de esa forma iba a honrar a su mamá al cumplir el sueño que ella no pudo alcanzar.

Así lo contó a La Teja doña Judith Ovares, mamá del joven, quien dijo que “Kike”, como le decían de cariño, iba a dar el primer paso para alcanzar esa importante meta, pues el próximo 22 de diciembre iba a graduarse del quinto año en el colegio de Gravilias de Desamparados.

“Él me decía: ‘mami, yo la voy a cuidar, yo voy a estudiar un montón y voy a ser abogado’, porque quería cumplir el sueño que yo tuve”, dijo entre llanto la madre.

El trágico homicidio de Luis Enrique ocurrió la noche del pasado viernes 25 de noviembre en Gravilias de Desamparados, específicamente en el barrio Damasco, cuando él regresaba a su casa en San Lorenzo de Desamparados tras asistir a clases de judo.

Colegio de Gravilias lamenta asesinato de su estudiante en intento de asalto

“Él andaba en clases de Judo y como a las 8:20 p.m. me llamó para decirme que ya venía, me dijo ‘mami, ya voy para allá', pero vi que estaba durando mucho entonces, fui a buscarlo y en el camino me contestó (el celular) alguien que no conocía y me dijo que a mi hijo le había pasado algo y cuando llegué él ya estaba muerto”, contó la madre.

La señora descubrió que su amado hijo murió defendiendo a una compañera del colegio a quien se encontró en el camino. Al parecer, Luis Enrique decidió acompañarla para que no caminara sola por ese lugar.

“Lo que me dijeron los vecinos es que él había defendido a una compañerita del colegio que venía con él, porque a ella le iban a robar el teléfono. En el mismo velorio esa niña me contó que como él se puso a defenderla le metieron un disparo y que eran dos tipos”, añadió Ovares.

Además del inmenso sentimiento de tristeza que tiene por la pérdida de su hijo, doña Judith también está muy indignada con las autoridades, pues dijo que hasta el momento nadie se ha acercado a ella para informarle como avanza el caso de su hijo.

“Eso es todo lo que sé (que murió defendiendo a la amiga), porque el OIJ no ha venido a decirme nada, no me han explicado nada, no me han dicho el procedimiento, no sé nada”.

Este miércoles familiares, amigos y compañeros de Luis Enrique realizarán una marcha desde el Colegio de Gravilias hasta el parque de Desamparados para exigir que se haga justicia por su muerte.