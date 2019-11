"Él me insistía: ‘muchacha cuántos años tiene’ y yo le decía. ‘pero ya le dije’, él no quería que me durmiera, yo no entendía ni que estaba pasando y no me hizo torniquete y la sangre salía y salía. Ya después él me contó que no me lo hizo porque se me podía hacer una trombosis”, dijo la vecina de Escazú.