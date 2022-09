Joven atropellado en piques murió luego de que mamá le dijera que podía descansar

Wildor Forrester Meléndez, de 28 años, víctima mortal de los piques que se realizaron hace 11 días en las inmediaciones del parque de La Paz, cerca de Loma Linda, falleció luego de que un sacerdote le diera la bendición y de que su mamá Maureen Meléndez le dijera que ya podía descansar.

Así lo reconció doña Maureen, quien junto a su mamá, doña Adela Arias, abuela materna de Wildor y otros familiares, planean el funeral de su ser querido.

“Estuve todos los días con él en el hospital, él no se daba por vencido, luchó como un guerrero, él era muy bueno y nos dimos cuenta con un montón de gente que lo quiere.

“Nunca abrió los ojos, ni pudo hablar (después del accidente), el domingo una enfermera habló conmigo, me preguntó que si éramos católicos, le dije que sí y me dijo que si quería llamar a un sacerdote para que hiciera una oración y le diera la bendición, el cura hizo una oración, estuvo con nosotros, luego me despedí”, recordó la mamá.

Wildor Forrester Meléndez, de 28 años, luchó 10 días por la vida. Foto: Tomada de facebook

Al terminar la hora de visita en el hospital, ellos se fueron para la casa, pero se tuvieron que devolver porque nuevamente la enfermera los llamó para informar que Wildor estaba muy mal.

Él murió a las 8:30 de la noche de este domingo.

“Siento que él sintió alivio del sacerdote y de todo lo que le dije, porque ya había luchado mucho”, exclamó.

La última conversación que tuvo con la mamá fue una videollamada en la que le decía que le había comprado un coffee maker.

“Él vivía con mi mamá y siempre hablábamos, siempre me decía ‘mi roca’ y la última llamada fue para decirme que me había comprado lo que le había pedido”.

Esta mamá dijo que por ahora solo quieren sepultarlo, pero luego lucharán para darle justicia, pues consideran que se trató de un homicidio culposo.

La tragedia ocurrió el jueves 25 de agosto, a las 10:56 de la noche, cuando decenas de picones, tanto en carros como en motos, tomaron la recta de las inmediaciones del parque de La Paz, cerca de Loma Linda, y el conductor de un carro perdió el control y atropelló a varios motociclistas, entre ellos a Wildor.

Otros tres muchachos resultaron golpeados, pero siguen en recuperación.

Wildor era amante de las motos, sus familiares lo recuerdan como un joven muy trabajador y le piden a las personas no juzgarlo.

Al responsable del accidente lo mantienen bajo investigación.