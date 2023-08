Joven busca a su hermano desaparecido desde hace tres años

La familia de Melvin Hernández siente que está con vida. (Cortesía Rebeca Palacio)

Desde hace tres años Rebeca Palacio busca hasta debajo de las piedras a su hermano, Melvin Hernández Blandón, quien está desaparecido

Ella nos contó que su hermano en aquel momento tenía 33 años y pese a que lo han buscado y existe una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se sabe nada de él.

Ella nos contó el drama por el que ha pasado su familia durante todo este tiempo.

“Él desapareció hace tres años, vivió un tiempo con nosotros porque se había separado de la esposa y luego se fue a vivir a Guararí, él tiene dos hijos pequeños. Desapareció el 1 de enero del 2020, en Pavas en San José. Él estaba en donde una amiga, supuestamente con el esposo de ella, y ella contó que ahí tuvo una pelea con unos hombres y que lo siguieron a un montazal y después de ahí no supo nada”, dijo.

Rebeca asegura que la supuesta amiga les informó lo ocurrido 15 días después de que se dio esa situación, por lo que ella y su mamá al no lograr encontrarlo fueron al OIJ a poner la denuncia.

Ellas contaron todo lo que sabían y el último lugar donde lo vieron con vida, en el OIJ les dijeron que iban a tomar cartas en el asunto y las mandaron a Medicatura Forense porque había varios cuerpos, sin embargo, ninguno coincidía con la descripción de Melvin, por lo que les pidieron que siguieran llamando.

La familia asegura que varias veces preguntaron sobre el caso, pero siempre les decían que no sabían nada. Rebeca asegura que ella siente que nunca buscaron a su hermano.

“Nosotras anduvimos caminando por San José para tratar de encontrarlo, mi hermano tuvo un accidente, hace mucho, iba en bicicleta a recoger al hijastro y un carro lo atropelló, eso le provocó una fractura en el cráneo y perdió la vista de un ojo por lo que su capacidad mental quedó en un 40 por ciento.

Palacio anduvo buscando a Melvin entre los indigentes, en albergues, también anduvieron en Heredia porque él estuvo viviendo en esa provincia y nada.

El joven tiene tres años desaparecido. Fotos: Rebeca Palacio (Cortesía Rebeca Palacio)

“Nunca nadie nos ayudó y hasta el día de hoy no sabemos nada de él”, dijo la hermana.

Rebeca asegura que en una oportunidad lograron ver que su hermano se había conectado a Facebook por lo que le preguntaron a la exesposa si ella fue la que se conectó o tenía la contraseña, pero ella les aseguró que ninguna de las dos, luego nunca más se conectó, pues ellas estuvieron pendientes.

“Mi mamá piensa que tal vez pudo perder la memoria o porque cuando él se fue donde esa amiga andaba como deprimido, ya que se había separado de la esposa y no estaba al cien por ciento de su capacidad mental. Nosotros no sentimos que esté muerto, pero él no aparece, entonces no se sabe si estará vivo o no”, dijo.

Rebeca asegura que el silencio ha sido la peor compañía para ellas, pues constantemente piensa en él. Ella siente mucha tristeza cuando se percata de otros casos de personas desaparecidas en las que sus familiares están sufriendo la desesperación de no saber qué ha pasado con sus seres queridos.

La familiar asegura que pusieron la denuncia en el OIJ pero nunca se supo nada. (Silvia Coto)

Melvin tiene un tatuaje en el brazo derecho que es un medio corazón que tiene en el centro los nombres de sus hijos, Etham y Stacy.

La Teja consultó al OIJ sobre el caso de Hernández y aseguraron que darían una respuesta, sin embargo, este viernes 25 de agosto indicaron que el caso está en la delegación de Heredia, por lo que debían consultar a esa oficina para atender la consulta.

Si usted sabe algo sobre este caso puede llamar al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 de la línea confidencial del OIJ.