Joven conductor de Uber está desaparecido desde el viernes en la madrugada

El paradero de Abraham Isaac Rodríguez Sequeira, de 28 años, es incierto desde la madrugada del viernes cuando estaba ganándose la vida como conductor de Uber.

Hilda Sequeira, mamá del muchacho le dijo a La Teja que está desesperada y ya ni tiene lágrimas de estar pensando en dónde está su hijo.

Ella explicó que Abraham compró un carro hace aproximadamente cuatro meses y aunque tiene su trabajo formal en una empresa dedicada a hacer productos para hospitales, él siempre buscaba ganarse una plata extra

El joven entraba a trabajar a las 3:30 p.m. y salía a las 10 p.m., después de esa hora se iba a trabajar con el carro.

La desaparición de Abraham Isaac Rodríguez Sequeira, de 28 años, es incierto desde la madrugada del viernes. Foto: Tomadas de FB

El jueves 17 de noviembre al parecer recibió la solicitud de un servicio y luego de atenderlo se le perdió el rastro.

“Ese día a las once de la noche le mandé ‘las buenas noches’, él me respondió como a las 11:10 de la noche por ahí, pero ya después de las 12:30 a.m. o 1 a.m., él no respondió el teléfono”, expresó la mamá.

A las 5:30 de la madrugada del viernes 18 de noviembre la novia de Abraham contactó a la mamá del joven para decirle que estaba preocupada, ya que no le contestaba el celular.

“Ella me llamó a las 5:30 de la mañana, pero antes me mandó mensajes y mensajes. Lo que pasa es que el teléfono yo lo pongo en silencio para dormir. Me decía que Abraham no contestaba que estaba nerviosa y asustada porque no respondía el teléfono, que aparece apagado”, mencionó la mamá del joven.

Abraham compró esté carro aproximadamente hace cuatro meses. Foto: Tomadas de FB

La familia comenzó a buscarlo y les extrañó que tampoco llegara a trabajar a la empresa.

Ante esta situación, el viernes cerca del mediodía interpusieron la denuncia por desaparición en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este sábado también debía ir a trabajar, pero no llegó.

Abraham es el segundo de tres hijos, el hermano mayor de él no ha descansado buscándolo en Carrillos donde presumen que le pidieron el último servicio.

La mamá afirmó que su hijo se había independizado recientemente y que vivía en un apartamento, sin embargo siempre era muy cercano a la familia, por lo que no es normal que se desaparezca tantos días.

Agregó que su hijo es un joven esforzado y que está estudiando.

“Estaba estudiando, sacando otro curso, pero no, no me recuerdo ahorita porque ya lo habían ascendido a supervisor por su buen trabajo”, manifestó.

Los allegados de Abraham Isaac Rodríguez Sequeira piden ayuda para dar con su paradero. Foto: Tomadas de FB

Los allegados también piden ayuda por redes sociales para dar con su paradero. Su mamá afirma que lo material no les importa solo hallar a su ser querido, aunque tampoco tienen rastro del carro que andaba, un Mitsubishi Lancer Evolution plateado.

Si usted ha visto a Abraham o sabe dónde está llame al 800 8000 645 del OIJ.