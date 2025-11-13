Joven de 14 años es llevado crítico a hospital tras recibir balazo en Alajuelita

Una muchacha de 14 años tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico en San José tras haber sido herido por un disparo.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja, la cual indicó que el caso ocurrió a eso de las 3:45 p.m. de este jueves en Alajuelita, específicamente en barrio El Ocho.

“En este momento trasladamos desde Alajuelita a una menor de 14 años, víctima de una herida por arma de fuego. Nuestro personal la moviliza en condición delicada hacia el Hospital San Juan de Dios”, informó la Benemérita.

Los hechos ocurrieron en barrio El Ocho, en Alajuelita. (Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con información de la Cruz Roja, lal muchacha recibió un impacto de bala en la zona pélvica, por lo que tras ser estabilizado por los paramédicos fue llevado de urgencia al hospital anteriormente mencionado.

De momento las autoridades no han dado a conocer una versión oficial de cómo habrían ocurrido los hechos que provocaron que la muchacha resultara herido.