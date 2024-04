Joven de 17 años lucha contra terribles fracturas que le provocó un furioso toro

Anthony Ríos tiene 17 años y es amante de la monta, pero en enero sufrió un accidente en una corrida. Foto: Victoria Ríos (Cortesía Victoria R)

La pasión por los toros tiene a la familia de un joven, de 17 años, muy angustiada, ya que el muchacho sufrió tres severas fracturas durante una corrida de toros en la que participó.

Doña Victoria Ríos nos contó que su hijo, Anthony Ríos, debe estar en completo reposo porque la recuperación es muy lenta y podría tardar entre seis meses y un año.

El drama para esta familia ocurrió el pasado 30 de enero, durante unas corridas que se realizaron en Pozo Azul de Abangares.

“Mi hijo desde que es pequeño ha tenido la idea de los redondeles en la cabeza, siempre le decía a mi esposo, Jesús Agustín Ríos, conocido como Chuzito, que él iba a ser montador y que mi esposo le iba a narrar una jugada porque él es narrador. Mi esposo, de hecho, le cumplió ese deseo.

“Nosotros supimos que mi hijo ya había montado en un toro porque lo vimos en un Tik Tok, así que desde ese momento le pedimos que si iba a montar un toro nos dijera”, dijo la mamá.

A Anthony le corre por las venas el gusto por los toros y según su madre ya ha participado en varias montas con varios grupos.

“Mi hijo tiene 17 años, entonces al ser menor de edad, siempre que va a participar le dicen a su papá o a mí, por lo que nosotros siempre firmamos una autorización. Además, a ellos siempre los cubre una póliza por algún accidente”, dijo la mamá.

Sin embargo, doña Victoria asegura que ese 30 de enero todo fue muy distinto, porque nadie les avisó que su hijo iba a montar. Él se fue para el redondel y le ofrecieron un espacio que había para una monta. Incluso uno de los encargados fue quien supuestamente lo llevó.

“Mi hijo realizó la monta y el toro, que se llama Nunca me olvides, lo tiró en un determinado momento y lo majó, después lo embistió, por lo que otros muchachos le ayudaron al ver lo sucedido. De hecho, hay un video en el que se ve todo lo que le ocurrió”, dijo la angustiada mamá.

Cuando la señora tuvo noticias de lo sucedido, fue porque su hijo estaba con demasiado dolor y lo tuvieron que llevar al hospital.

Anthony Ríos tiene fractura de cadera, pelvis y femúr debe estar en reposo absoluto (Cortesía Victoria R)

“Cuando preguntamos por la póliza nos dicen que mi hijo no tenía y lo reportaron como un aficionado, pero ¿cuál aficionado se sube a un animal de esos a montar? Nosotros nos quedamos impactados porque ni mi hijo ni nosotros somos desconocidos para la persona que lo llevó a la monta.

“Él sufrió una fractura en la cadera, el fémur y la pelvis, también otros golpes debido a la embestida. Desafortunadamente, mi hijo no pudo contar con nada que lo protegiera, pero gracias a Dios en el Hospital Enrique Baltodano Briceño han sido muy buenos con nosotros y lo han ayudado en todo momento”, dijo la agradecida mamá.

Ella asegura que pese a que hablaron con la persona encargada de la monta, este les dijo que no les iban a ayudar, por lo que ahora doña Victoria ha estado pidiendo en redes sociales a los montadores que no se suban a un toro si no cuentan con una póliza que no cubra los gastos en caso de una emergencia.

“La hemos visto horrible, mi hijo este año tenía que entrar a cuarto año de colegio, no puede caminar entonces no pudimos mandarlo a clases, él trabajaba haciendo chambitas y nos ayudaba en la casa. Nosotros somos una familia muy humilde y ahora tampoco puede trabajar, a él esto lo ha afectado emocionalmente, por lo que fuimos a poner una denuncia, pero nos dicen que busquemos un abogado porque, sino no se puede, tenemos un video de prueba, pero no tenemos dinero para pagar un abogado y estamos buscando a ver si alguno nos ayuda”, dijo.

Esta mamá asegura que algunos días su hijo siente demasiado dolor y solo lo alivia con unas pastillas que valen 1600 colones (cada una), las cuales lo alivian, pero ellos no pueden comprarle siempre.

Ella cuenta que el grupo Rancheros del Miravalles se solidarizó, por lo que les echaron una manita después del accidente.

“No sabemos ahora qué va a pasar, porque Anthony no puede correr, no puede montar, no puede saltar, no puede caminar bien, debe mantenerse así hasta la próxima cita en junio, él está bastante afligido, porque como estaba ganando dinerito se había comprado una camita y un colchón a pagos y ahora no tiene cómo pagar, hasta perdió la línea de su celular”, dijo la mamá.

La Teja intentó comunicarse con la persona encargada de las corridas de ese día, sin embargo, no hubo respuesta de su parte.

Si usted desea ayudar a esta familia, puede hacerlo al 6317-0030 por medio de Sinpe Móvil. Para ellos su principal preocupación es cuando el jovencito tiene dolor y necesita las pastillas, porque el acetaminofén no le hace efecto.