Joven de 17 años presenció cuando OIJ encontró el cuerpo de su mamá enterrado en el patio

Marlene Jiménez, de 56 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de julio. (cortesía/Marlene Jiménez, de 56 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de julio.)

Un muchacho, de apenas 17 años, habría presenciado el momento en el que agentes del OIJ encontraron el cuerpo de su mamá, Marlene Jiménez, de 56, el cual estaba enterrado en el patio de la casa en la que ambos vivían.

El joven fue detenido en ese momento, pues la Policía Judicial investigará si tiene relación con la muerte de su madre, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 2 de julio.

El aterrador hallazgo ocurrió la mañana de este martes, luego de que el OIJ allanara la casa en la que vivía la madre y su hijo, ubicada en Laurel de Corredores, zona sur del país.

“En el allanamiento a la propiedad se ubicó un movimiento de tierra a un costado de la casa y al realizar la revisión, se ubicó enterrado un cuerpo, el cual fue extraído y será enviado a la Morgue Judicial, para que se le realice la respectiva autopsia y determinar la identidad, para así corroborar si corresponde al de la mujer de apellido Jiménez, reportada como desaparecida”, informó el OIJ.

Aunque se deben realizar diligencias para determinar si el cuerpo en efecto es el de Marlene, el director del OIJ, Randall Zúñiga, adelantó que todo apunta a que se trataría de ella.

“Bajo dirección funcional con el Ministerio Público se detuvo a un menor, de 17 años, quien se encontraba en la propiedad al momento del ingreso de los agentes judiciales, este menor quedará a la orden del Ministerio Público para lo correspondiente”, detalló el OIJ.

Según contó una hija de la ahora fallecida, la desaparición de su mamá, quien luchaba contra el cáncer, se dio luego de una supuesta discusión que esta habría tenido con su hermano de 17 años.