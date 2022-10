Joven de 19 años salió de su casa a fumar un cigarro y no regresó más

Kendall Orozco fue visto por última vez la noche del pasado martes. Foto OIJ.

Kendall Orozco Coto, de 19 años, salió un momento de su casa, en Santa Rosa de Oreamuno, en Cartago, para fumar un cigarro; sin embargo, no regresó más y, hasta el momento, su paradero es todo un misterio.

Así lo contó a La Teja doña Yorleny Coto, madre de Kendall, quien dijo que la última vez que vio a su hijo fue la noche del pasado martes 18 de octubre.

“Desde las 11 del noche del martes no sabemos nada de él; ese día dijo que iba a salir de la casa a fumarse un cigarro y de ahí ya no lo vimos más”, añadió.

“Como él padece de convulsiones cuando se empezaba a sentir mal buscaba a alguien que me llamara a mi o al papá para que lo fuéramos a recoger” — Yorleny Coto, madre de Kendall.

Coto dijo que conforme iban pasando las horas la preocupación por Kendall aumentaba, hasta que se convirtió en un sentimiento de angustia que ya no la deja ni dormir.

“Él no usaba teléfono; como no apareció en toda la noche y hasta mediodía no sabíamos nada de él, yo me puse a preguntar por Kendall y fue cuando todo mundo se alarmó y los muchachos empezaron a preguntar por el pueblo”.

Al día de hoy, doña Yorleny no tiene ni una sola pista sobre el paradero de su hijo. La única información que ha recibido se la dieron unos muchachos del barrio, que le dijeron que, en apariencia, vieron a Kendall la mañana del pasado miércoles cerca de un minisúper en Cot de Oreamuno, a unos tres kilómetros de su casa.

“Es una incertidumbre muy grande, mi familia siente mucho dolor; especialmente, para mis hijos que se sienten muy frustrados, porque ellos pasan buscándolo y nadie da razón de qué pasó con él”.

Coto explicó que su hijo no contaba con un trabajo estable; principalmente, se dedicaba a trabajar en el campo y también realizaba labores como mecánico y en obras de construcción.

La última vez que vieron a Kendall este vestía un pantalón de mezclilla azul, un abrigo del mismo color y unas tenis negras con suela blanca.

Si usted tiene información sobre este joven puede contactar a su mamá al teléfono 8552-6283 o al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al al teléfono 800-8000645 o al Whatsapp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.