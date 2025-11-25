Sucesos

Joven de 20 años es asesinado a balazos cuando ayudaba a otra persona con bicimoto

El sangriento crimen ocurrió la madrugada de este martes

Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho sufrió una horrible muerte cuando estaba ayudando a otra persona en carretera, pues esa circunstancia fue aprovechada por dos sujetos que lo atacaron a balazos de forma despiadada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima de ese mortal ataque fue un joven apellidado Riso, de 20 años, quien recibió varios disparos en la cabeza.

De acuerdo con el reporte de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de la 1:30 a.m. de este martes en San Rafael Arriba de Desamparados.

carro OIJ morguera
El crimen ocurrió la madrugada de este martes en San Rafael Arriba de Desamparados. Foto Archivo.

“Al parecer, el ofendido se encontraba ayudando a otra persona con una bicimoto, cuando aparentemente llegaron dos sujetos en una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones impactándolo”, detalló el OIJ.

Según las autoridades, Riso sobrevivió a ese primer ataque y trató de huir del sitio; sin embargo, fue alcanzado por los sujetos y asesinado en el lugar.

“Presentaba heridas en su cabeza y rostro. En este caso, al llegar los paramédicos, de igual manera el sujeto se encontraba fallecido”, señaló el OIJ.

De momento, las autoridades no han determinado cuál sería el motivo de este atroz homicidio, pero por como se dio la situación, no se descarta que pudiese tratarse de un aparente ajuste de cuentas.

