Joven de 21 años es la víctima de violento atropello al intentar cruzar la calle en Guanacaste

El joven que falleció en un terrible atropello en Bagaces, en Guanacaste, la noche del domingo, tenía 21 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó como de apellido López; él perdió la vida luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar una vía pública.

Un joven falleció en un atropello en Bagaces de Guanacaste (Rafael Pacheco Granados)

Según la información preliminar, el muchacho no se percató del flujo vehicular que circulaba por la zona, lo que habría provocado que fuera impactado por un automóvil.

LEA MÁS: Esta es la dolorosa información que acaba de revelar la Cruz Roja sobre bebé hallado muerto en camión de basura

Varias personas trataron de ayudar al joven, pero fue imposible; ya no había nada que hacer.

LEA MÁS: Hallan a bebé fallecido dentro de camión de basura en Limón

Las autoridades de Tránsito y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen el caso en investigación para determinar con precisión las causas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.