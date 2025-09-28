Sucesos

Joven de 22 años es la víctima de mortal accidente entre carro y moto

OIJ indicó que motorizado aparentemente adelantó

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este domingo que el joven fallecido en la zona sur del país tenía 22 años.

La víctima era de apellido Ruiz.

(Silvia Coto)

El accidente ocurrió el sábado a las 3:30 de la tarde, en barrio La Fortuna, entre Ciudad Neily y Río Claro de Golfito.

Las autoridades judiciales informaron que Ruiz andaba en una moto cuando por razones que se investigan adelantó y chocó contra un carro que iba en sentido contrario.

El motociclista falleció de inmediato por las lesiones que sufrió.

El conductor del carro sufrió golpes leves, al parecer, trató de esquivar la moto.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

