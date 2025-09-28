Joven de 22 años es la víctima de mortal accidente entre carro y moto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este domingo que el joven fallecido en la zona sur del país tenía 22 años.

LEA MÁS: Cruzrojistas reactivan búsqueda de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla

La víctima era de apellido Ruiz.

(Silvia Coto)

El accidente ocurrió el sábado a las 3:30 de la tarde, en barrio La Fortuna, entre Ciudad Neily y Río Claro de Golfito.

Las autoridades judiciales informaron que Ruiz andaba en una moto cuando por razones que se investigan adelantó y chocó contra un carro que iba en sentido contrario.

LEA MÁS: (Video) Carro se quemó en violento choque, tres personas resultaron gravemente heridas

El motociclista falleció de inmediato por las lesiones que sufrió.

LEA MÁS: Aterrador tiroteo contra bar deja a cuatro personas heridas, tres están graves

El conductor del carro sufrió golpes leves, al parecer, trató de esquivar la moto.