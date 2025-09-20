Sucesos

Joven de 25 años lleva nueve días desaparecida y tatuajes ayudarían a identificarla

Raquel Sandoval Campos, de 25 años, fue vista por última vez el 11 de setiembre

Por Alejandra Morales

Raquel María Sandoval Campos, de 25 años, cumple nueve días de desaparecida y el OIJ pide ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con las autoridades la vieron por última vez el jueves 11 de setiembre del 2025, en Orotina; sin embargo, la alerta por la desaparición la dieron en el OIJ hasta este viernes 19 de setiembre.

Raquel María Sandoval Campos, de 25 años, cumple nueve días de desaparecida y el OIJ pide ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

En el OIJ señalan que la muchacha tiene tatuajes de mariposas, el signo de géminis y la palabra “Cleo” en la muñeca y antebrazos.

Si usted la ha visto o sabe dónde se encuentra es importante que llame al 800 8000 645 del OIJ.

Recuerde que si usted pierde de vista a un ser querido no debe esperar 24 horas para denunciar, en el OIJ atienden estas denuncias lo antes posible, pues podría terminar en hechos violentos.

