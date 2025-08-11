Joven discutió con otro hombre, pero terminó en el hospital muy grave

El joven está internado en la clínica Marcial Fallas. (Cortesía )

Un joven de 19 años fue llevado a la Clínica Marcial Fallas en Desamparados en condición muy grave luego de que recibió una puñalada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes que el joven es de apellido Porras.

Según indicaron las autoridades, el muchacho tuvo una fuerte discusión la noche del domingo con otro hombre por razones que se desconocen.

El sospechoso le propinó una herida en el abdomen y se dio a la fuga, por lo que allegados del muchacho lo subieron en un carro y lo llevaron hasta el centro médico donde fue reportado grave.

Los agentes del OIJ están investigando el caso para tratar de dar con el agresor.