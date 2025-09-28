Joven fallece tras ataque a balazos en Limón

Un hombre de 26 años perdió la vida este domingo en el Carrandí, Estrada de Matina, luego de sufrir un ataque con a balazos.

El joven recibió múltiples heridas de bala. (Silvia Coto)

Según confirmó la Cruz Roja, ellos enviaron una ambulancia y al llegar, los socorristas encontraron al joven sin signos vitales y con múltiples heridas de bala.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), están trabajando en el levantamiento del cuerpo.

De momento se desconoce la identidad de la víctima.