Sucesos

Joven fallece tras ataque a balazos en Limón

Homicidio ocurrió la mañana de este domingo

Por Silvia Coto

Un hombre de 26 años perdió la vida este domingo en el Carrandí, Estrada de Matina, luego de sufrir un ataque con a balazos.

El joven recibió múltiples heridas de bala. (Silvia Coto)

Según confirmó la Cruz Roja, ellos enviaron una ambulancia y al llegar, los socorristas encontraron al joven sin signos vitales y con múltiples heridas de bala.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), están trabajando en el levantamiento del cuerpo.

De momento se desconoce la identidad de la víctima.

