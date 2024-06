Joven fallecido en accidente le tenía organizada una hermosa sorpresa a su esposa

Pablo Morales Chavarría le demostró a su esposa, Raquel Brenes, lo mucho que la amaba hasta el último día de su vida.

El muchacho de 28 años murió en un violento choque contra un camión cuando él viajaba en moto. La fatalidad ocurrió en Caballo Blanco de Dulce Nombre de Cartago.

Raquel estuvo de cumpleaños este martes 18 de junio y Pablo quería celebrarlo el fin de semana previo, por eso él organizó e invitó a sus allegados para que llegaran la tarde del sábado 15 de junio a su casa, en Paraíso de Cartago, donde festejarían la vida de su amada.

Él trabajaba como repartidor de alimentos de Jack’s y el sábado le tocaba entrar por la mañana al parque industrial de Cartago. El muchacho decidió irse en la motocicleta, porque vio que había buen tiempo en la zona y así su esposa se encargaría de andar el carro y recoger algunas cosas que necesitaban para la actividad.

No obstante, una tragedia alcanzó a la familia ese mismo sábado, cerca de las 5 de la madrugada, cuando Pablo apenas iba para el trabajo.

“Morales se desplazaba en una motocicleta en sentido este a oeste, cuando en determinado momento un camión, que se trasladaba en sentido contrario, intentó realizar un aparente giro y chocó al motociclista de manera frontal.

“Tras la colisión hubo coordinación con la Cruz Roja; sin embargo, tras la revisión declararon al hombre como fallecido. Este caso se encuentra en revisión del OIJ de Cartago”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Pablo Morales Chavarría viajaba en moto hacia su trabajo cuando se topó de frente a un camión. Foto: Tomada de redes sociales

Quería celebrarle a lo grande

A Raquel fue una de las primeras personas que llamaron para avisarle de la fatalidad.

“Para ese sábado él me tenía preparado una fiesta, el día antes, el viernes, él me dejó la casa decorada y me dijo: ‘me voy en moto para que usted vaya por la comida que dejé encargada y por el queque. Lastimosamente, recibí esa mala noticia”, mencionó la esposa.

A Pablo le gustaba celebrar en grande e invitó a sus allegados, sin saber que, de fijo, llegarían, pero esta vez para su despedida.

El matrimonio tiene un hijo de ocho años y el lunes anterior, un día antes del verdadero día de cumpleaños de Raquel, despidieron a Pablo con todo el cariño que él sembró en sus allegados.

Pablo Morales Chavarría le demostró a su esposa Raquel Brenes lo mucho que la amaba hasta el último día de su vida. Ellos son papás de un niño de 8 años. Foto: Cortesía Raquel Brenes

Incluso, los compañeritos de fútbol de su hijo estuvieron en el cementerio de Paraíso de Cartago.

“Él era muy amoroso, este cumpleaños es sumamente difícil, muy diferente, a lo que estaba acostumbrada porque teníamos 10 años de casados, más dos años de ser novios y desde el primer momento siempre me celebraba mi cumple en grande”, señaló la esposa.

Hijo es su fortaleza

Raquel afirma que su principal fortaleza ha sido el hijo de ambos; por él ella toma fuerzas para seguir adelante, pues sabe que era lo que más quería su esposo.

“Mi hijo habló con un sacerdote y no sé que le diría el cura, pero me dijo: ‘mamá dejemos de llorar para que papá esté tranquilo’. Es difícil, pero no tengo de donde escoger”, manifestó esta valiente madre.

La familia por ahora deja todo en manos de las autoridades y les pide a los dueños de comercios o conductores que si fueron testigos de esta fatalidad, o bien cuentan con videos de lo ocurrido, se los hagan saber al correo electrónico: raqlba@icloud.com

Las autoridades afirman que en lo que llevamos del año han fallecido 219 personas en carretera, por lo que piden a los conductores de vehículos tener precaución y respetar la vida de los motociclistas, quienes al igual que todos, cuentan con familia que los esperan en casa, como es el caso de Pablo.