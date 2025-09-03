Sucesos

Joven futbolista es la víctima de mortal choque contra carreta

Accidente ocurrió la mañana de este martes en La Rita de Pococí

Por Silvia Coto

La comunidad de Ticabán está de luto tras la trágica muerte del joven Josué Pérez Jiménez, de 25 años, quien falleció la madrugada de este martes en un accidente de tránsito.

Josué Pérez Jiménez falleció en un accidente contra la carretera de un tractor
Según Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió a eso de las 5:00 a.m. en Cerro Negro en La Rita de Pococí.

Pérez viajaba en motocicleta hacia su trabajo cuando, por razones que se investigan, colisionó contra la carreta de un tractor, lo que le provocó la muerte en el sitio.

Josué era recordado como un joven esforzado y lleno de sueños. Había concluido recientemente sus estudios en el Liceo de Ticabán y trabajaba en una piñera para costearse la universidad.

El muchacho era goleador en el equipo La Colonia.

El equipo compartió una esquela para confirmar la trágica noticia de su delantero.

