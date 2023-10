Joven guarda como un tesoro el último audio que prima le envió antes morir en trágico accidente

Naizeth Valverde murió cuando el carro en que viajaba cayó a un guindo. Foto cortesía.

Lo que puede parecer un simple audio de WhatsApp, para Mariana Calderón Valverde significa un tesoro muy preciado, pues se trata del último mensaje que le envío su prima Naizeth Valverde Obando, antes de fallecer a consecuencia de un trágico accidente de tránsito.

“Un día antes del accidente estuvimos hablando, porque ella se había ido para donde la mamá y me dijo en un audio, que ahora para mí es como un tesoro, que por favor la fuera a visitar en los días que ella iba a estar allá. Para mí eso siempre va a quedar en mi mente”, contó Calderón a La Teja.

Naizeth, de 19 años, falleció la tarde del pasado sábado 7 de octubre, cuando el carro en el que viajaba junto a su mamá y un hermano cayó a un guindo de aproximadamente 200 metros de profundidad, en la localidad de San Cristóbal norte, en Desamparados.

“Los hechos se dieron cuando la ahora fallecida viajaba en un automóvil en compañía de otras dos personas cuando, por razones que no están claras, la conductora del vehículo (mamá de Naizeth) perdió el control de este, se salió de la carretera y cayó a un precipicio”, detalló en aquel momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La mamá de Naizeth y su otro hijo fueron rescatados con vida por los cuerpos de emergencia y fueron llevados a un centro hospitalario. Lamentablemente los paramédicos determinaron que ya no había nada qué hacer por la muchacha.

La peor noticia

La mamá y el hermano de Naizeth fueron rescatados con vida del lugar del accidente.

Mariana contó que más que una prima, Naizeth era su mejor amiga, pues desde pequeñas siempre fueron muy unidas, por eso enterarse de su trágica muerte fue un golpe muy duro para ella.

“Me enteré porque estoy en grupo de WhatsApp de tránsito y fue ahí donde pusieron que había pasado un accidente y que estaba involucrada la mamá de Naizeth. Yo empecé a indagar más y me di cuenta de que en el carro iba toda la familia.

“Yo tengo muchas amistades en San Cristóbal Norte, entonces le pregunté a una amiga y me dijo que la que había fallecido era mi prima. En ese momento fue cuando todo el mundo se me vino abajo, no sabría ni cómo explicar lo que sentí al darme cuenta de eso”, recordó Calderón.

“Nosotras éramos mejor amigas, siempre andábamos en moto o en cuadra y para mí ir a esos lugares con ella son los recueros más bonitos que voy a conservar”. — Mariana Calderón, prima de Naizeth.

Familiares y seres queridos de Naizeth le dieron el último adiós pocos días después del accidente en la iglesia católica de Frailes de Desamparados, de donde ella era vecina. Según su prima, en la iglesia no cabía ni una persona más.

“Era muchísima gente la que la quería a ella”, agregó.

Naizeth disfrutaba pasear en moto y cuadraciclo. Foto cortesía.

Grandes sueños

Mariana recordó a su prima como una joven muy amable, humilde y carismática, quien a su corta edad ya tenía varios sueños que deseaba cumplir, lamentablemente la tragedia se interpuso en su camino.

“Ella había aplicado para hacer el examen de admisión en el TEC (Tecnológico de Costa Rica) en Cartago. Lo que ella quería era ser cirujana plástica, especialmente para hacer operaciones en la cara, me dijo que eso era lo que le encantaba y que su meta con eso era poder ayudar a otras personas, para cambiarles la vida”, dijo Calderón.

La prima contó, además, que desde muy pequeñas ambas compartían la pasión por las motos y los cuadraciclos, incluso muchas de sus aventuras las hicieron en estos vehículos y esos son los recuerdos que más atesora.

“Uno de los sueños más personales que ella tenía era el de estudiar, tener un trabajito y licencia, para así poder comprarse su propio cuadra. Ella me decía: ‘Nana, ese sería mi sueño, poder viajar y pasar por toda Costa Rica en cuadra’”, recordó.