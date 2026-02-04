Joven llegó al Tribunal por un trámite y fue detenido por caso que estremeció al país: bebé fue una de las víctimas

Un adolescente de 17 años llegó a hacer unas diligencias al Tribunal Penal de San José y allí mismo quedó detenido por agentes del OIJ, ya que es sospechoso de participar en un hecho sumamente grave que estremeció a Costa Rica.

El caso es investigado por los agentes del OIJ de San Ramón, quienes vinculan al joven como uno de los sospechosos de participar en un homicidio cuádruple, en el que una de las víctimas fue un bebé de 7 meses de nacido.

Un adolescente de 17 años llegó a hacer unas diligencias al Tribunal Penal de San José y allí mismo quedó detenido por agentes del OIJ por ser sospechoso de un homicidio cuádruple.

“Aparentemente, este muchacho junto con otro sujeto habrían ingresado a una vivienda y realizaron varias detonaciones; en ese lugar murieron dos personas. Posteriormente, en el hospital fallecieron una mujer y un niño”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Este hecho ocurrió en Los Jardines de San Ramón, el 7 de marzo del 2025. En el sitio murieron Yoselin Quesada Anchía, de 34 años, y su cuñado de apellido Oviedo, de 16 años.

En el hospital murió el bebé de 7 meses, luego de que una bala alcanzara su cuello cuando se encontraba en una cunita en la sala. En el centro médico también falleció Irma Badilla Sánchez, de 18 años.

Al parecer, el ataque iba dirigido contra Oviedo, de 16 años, ya que cuatro meses antes de esta agresión sujetos armados se habrían metido en la casa de él, dispararon y le mataron a la mamá.

De acuerdo con la investigación, el 18 de marzo del 2025 fue detenido un sujeto de apellido Valverde, de 23 años, sospechoso de participar en estos hechos.

El detenido quedó a la espera de que se definan sus medidas cautelares.