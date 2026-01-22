Joven lucha por su vida luego de recibir tres balazos en Limón

Un joven de 22 años, de apellido Rugama, lucha por su vida luego de que resultó herido a balazos tras un ataque que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Limón.

El suceso ocurrió en Villa del Mar 1.

Según información brindada este jueves por el OIJ, el ofendido viajaba la noche del miércoles en una motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres que también iban en una moto.

El joven se encuentra en condición muy grave luego de ser baleado en Limón. (Cruz Roja/Cortesía)

En circunstancias que aún se investigan, los sospechosos le dispararon en varias ocasiones.

Producto del ataque, Rugama recibió tres impactos de bala en el costado derecho del cuerpo. Tras el hecho, fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Tony Facio, donde permanece internado.

Los hechos ocurrieron el miércoles; sin embargo, fueron dados a conocer oficialmente este jueves por el OIJ, entidad que mantiene el caso en investigación para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

En el sitio donde se dio la balacera los investigadores recolectaron gran cantidad de casquillos.