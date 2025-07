Joven luchador fue asesinado para robarle carro que compró hace ocho meses

Una familia de Batán en Limón está con el alma desgarrada luego de que, para robarle el carro, le apagaron la vida a uno de sus miembros, un muchacho luchador y muy trabajador.

El fallecido fue identificado como Álvaro Solano Durán, de 30 años, quien fue asesinado la noche del miércoles en Batán de Matina, Limón.

Álvaro fue asesinado cuando andaba trabajando, él se ganaba la vida como taxista informal en un carrito que, según contó su hermano Brandon Solano, se compró hace unos ocho meses.

Álvaro Solano estaba muy contento porque se pudo comprar su carrito hace 8 años. Fotos: El Bataneño (Cortesía El Bataneño/Cortesía)

El muchacho trabajó en una bananera y con la liquidación que le dieron logró comprarse el carrito con el esfuerzo de cuatro años.

Sus familiares aseguran que andaba el carro bien bonito y lo cuidaba mucho, además, para él fue una gran ilusión comprarlo porque fueron muchas las horas de trabajo honesto.

Uno de los amigos de Álvaro aseguró que era una persona trabajadora y esforzada.

“Nunca le decía que no al trabajo, eso sí, era cuidadoso con quién subía al carro. Tenía una B14 azul, esos carros dicen que son perseguidos por los delincuentes y nosotros creemos que por eso se lo robaron, porque él no tenía problemas con nadie, ni buscaba tenerlos porque era transparente, su familia y amigos estamos devastados por lo que ocurrió”, dijo el amigo.

El allegado aseguró que la última vez que lo vio fue la semana pasada y se saludaron de larguito.

“Nos topamos en carretera y yo le pité y nos saludamos rápido, a él le encantaban los tatuajes, entonces yo siempre que andaba en camiseta lo vacilaba y le decía que buena tinta hermano.

“Anoche no podía creer lo que pasó, cuando me avisaron que lo mataron me fui para allá (sitio del crimen), pero no me puede quedar más que unos minutos, lo bajaron del carro y lo dejaron ahí tirado baleado, no lo soporté”, dijo.

Álvaro, según sus allegados, había vivido un momento muy doloroso hace dos años cuando su hijo de cinco años falleció.

“Eso fue devastador para él y ese dolor vivía con él”, dijo.

De momento se cree que el robo de vehículo es la causa del crimen.

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó al 911 e indicaba que se escucharon varios balazos y que en la calle había una persona herida de bala, esto en Matina camino al puente negro.

Cuando la unidad básica llegó al sitio, encontró a Álvaro con una herida de bala en la cabeza, ya no tenía signos vitales, por lo que fue declarado fallecido de inmediato, frente a la mirada de los consternados vecinos.

Álvaro Solano fue asesinado mientras andaba trabajando, el robo de su carro sería el móvil del asesinato (Cortesía El Bataneño)

Las autoridades judiciales explicaron que, al parecer, el hombre fue abordado por varias personas que lo obligaron a llevarlos hasta el sitio donde le apagaron la vida.

En horas de la madrugada se dio un enfrentamiento entre la Policía y los ocupantes del carro de Álvaro, los sospechosos huyeron por un bananal y dejaron el carro abandonado.

El vehículo de la víctima se encuentra en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán de realizar una inspección para tratar de encontrar huellas o evidencias que les ayuden a dar con los asesinos.

La familia de Álvaro necesita un abrazo de solidaridad en medio de tantísimo dolor para cubrir los inesperados gastos y darle el último adiós, si desea ayudarlos puede hacerlo al sinpe móvil 6413-8783 a nombre de Brandón Solano.

En lo que va de este 2025, han sido asesinadas 97 personas en el Caribe.