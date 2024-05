Joven mamá cumplirá 4 meses desaparecida y su hijito la esperaba para su cumpleaños

Joselyn Andrea Villegas Rosales es otra joven madre que desapareció y se le perdió el rastro.

La última vez que su familia escuchó su voz fue el domingo 28 de enero anterior cuando por llamada telefónica le dijo a su mamá Isabel Villegas que al día siguiente llegaría a casa en Mansión de Nicoya, Guanacaste.

Sin embargo, de un momento a otro la llamada se cortó y Joselyn nunca llegó como dijo que lo haría.

La joven se mantenía en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste porque trabajaba como salonera en un bar y además en apariencia vivía con su novio de apellidos Núñez Granados, quien supuestamente se dedica al turismo.

Joselyn desapareció y también se le perdió el rastro a su novio. La familia interpuso la denuncia de la desaparición un mes después, el 28 de febrero anterior, pues tenían la esperanza que llegara a casa.

La joven madre cumplió 30 años el pasado 10 de abril y no le pudieron celebrar un nuevo año de vida porque cuando la llaman el teléfono sale desactivado.

Este sábado 18 de mayo, el hijo mayor de Joselyn cumplió 12 años y el inocente esperaba que su mamá le celebrara como todos los años lo hacía junto a su hermanita de 8 años.

“La última vez que me llamó lo primero que me dijo fue: ‘mami, ¿cómo están (nombres de sus hijos)? La menor no está conmigo, está con el papá de la niña, porque la chiquita está con el papá de ella”.

“Este sábado le celebramos el cumpleaños a mi nieto, él me decía: ‘tal vez ella se dé cuenta de que estoy cumpliendo años’, yo le decía que sí lo haría, Joselyn siempre llevaba a sus hijos a la piscina para los cumpleaños”, manifestó doña Isabel Villegas, mamá de la desaparecida.

El hijo mayor de Joselyn Andrea Villegas Rosales la esperaba para su cumpleaños. Foto: Cortesía Isabel Villegas para LT

Solo quieren respuestas

La desaparición de Joselyn y de su novio es investigada por el OIJ de Nicoya, doña Isabel afirma que al OIJ le han dado toda la información que ellos conocen y solo quieren respuestas para terminar con la angustia.

Esta madre afirma que teme que le hayan hecho daño, pues en apariencia sufría de agresiones por parte de su novio.

“Le vimos moretes en las piernas y los brazos, ella siempre negaba que le pegaban, pero yo sabía que sí le hacía daño, ahora con su desaparición me han contado muchas cosas y ¿qué se puede esperar uno?”, manifestó esta madre.

Doña María Isabel cuenta que la pareja tiene aproximadamente dos años de estar junta luego de que se conocieran cuando ella trabajaba para una cadena de venta de pollos.

“Le pido a Dios y a las autoridades que me ayuden a buscarla, para que ella regrese, que aparezca viva, pero también que sea como sea, que aparezca porque es mucha la angustia”, manifestó esta mamá.

Hace dos años a Joselyn le quemaron la casa en la que vivía, aunque nunca hubo responsables detenidos, la familia considera que esta situación no tiene relación alguna con la desaparición.

Joselyn es la cuarta hija de seis hermanos.

Jessica, hermana mayor de Jos, dijo que la denuncia de la desaparición de su hermana también la interpusieron en Liberia y en Santa Cruz.

“Fui la primera en publicar que ellos estaban desaparecidos, hemos compartido la fotos de ellos y nadie nos dice nada, tampoco en el OIJ nos dan respuesta”, manifestó la hermana.

Si usted ha visto a Joselyn y Andrés llame a la línea confidencial del OIJ 800 8000 645 del OIJ.