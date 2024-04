Joven mamá de tres niños tiene cuatro días desaparecida

Kimberly Araya Granados, es una joven madre de 33 años, se desconoce su paradero desde la noche del jueves 18 de abril anterior.

Erania Granados, familiar de Kimberly afirmó que la denuncia fue interpuesta en el OIJ hasta este lunes 22 de abril, porque en el OIJ al parecer les dijeron que debían esperar.

Kimberly Araya Granados, es una joven madre de 33 años de quien se desconoce su paradero desde la noche del jueves 18 de abril del 2024. Foto: Tomada de redes sociales

“La denuncia se interpuso hasta en la tarde (del lunes). El esposo fue el viernes y le dijeron que se esperara hasta el lunes, el domingo la hermana de ella fue y le preguntaron lo que ella sabía, pero el esposo hasta hoy podía ir, decían que hasta el lunes, porque se ha visto que hay casos que la gente se desaparece porque simplemente no quieren volver a la casa, dicen que había que dar tiempo si fue que ella simplemente no quería volver a la casa, pero ya van dos días que no llega a su trabajo que fue el viernes y hoy (lunes), se nos hace muy extraño”, manifestó Granados.

Lo último que saben es que el jueves entre las 9 p.m. y 9:30 p.m. la dejaron en el parque Los Ángeles en Heredia donde esperaría un servicio de taxi de plataformas para ir a su casa en San Luis de Santo Domingo de Heredia, sin embargo nunca llegó.

Kimberly es mamá de un hijo de 11 años, otro de 10 años y una niña de 3 años; los familiares detallan que siempre está pendiente de los niños.

Si usted ha visto a Kimberly o sabe dónde se encuentra llame al 800 8000 645 del OIJ.