Joven mamá desaparecida en Pavas: estos son sus últimos pasos conocidos

El paradero de Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, sigue siendo incierto y su familia teme que le hayan hecho daño.

La última vez que se le vio fue el sábado 10 de mayo anterior, cuando salió de su casa en Pavas, San José, a las 11 p. m.

Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, desapareció desde el sábado 10 de mayo del 2025. Foto: Jazmín Ugarte para La Teja ( Jazmín Ugarte para La Teja/Jazmín Ugarte para La Teja)

Jazmín Ugarte, sobrina de Jessie, afirmó que buscó cámaras de seguridad y vió los últimos movimientos de su familiar.

“Tengo un video donde ella va como apurada y la jefa de ella nos dijo que en el trabajo a cada rato la llamaba un hombre, ella a veces no le constestaba y cuando lo hacía le decía que la dejara trabajar”, mencionó la familiar.

Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, tiene cuatro días desaparecida. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los allegados esperan que el OIJ tenga más pistas de lo que pasó con Jessie, pues temen por la vida de ella.

“Siento que se fue como arrastras (obligada) y es donde sentimos que está el problema”, dijo Jazmín.

Luz Marchena, mamá de crianza de la joven desaparecida, señaló que estos días no ha podido descansar pensando en el paradero de su hija. Ella recuerda cuando la vio en el cuarto preparándose para descansar, pero luego una llamada la hizo salir de la vivienda.

“Ella no quería salir, llegó del trabajo y me dijo: ‘mami, me siento muy cansada. Me dijo, ‘tengo hambre, pero mejor no (se refería a no comer), me duele el talón’, yo me fui al cuarto y a ella le entró una llamada, yo escuché que ella dijo: ‘mae, mae, ya, no quiero salir, me duele el pie, voy a acostarme’.

“Me devolví al cuarto de ella y se estaba cambiando, le dije: ‘¿diay mi amor?’ y me respondió: ‘mami, tengo que salir porque sino no me van a dejar en paz, mejor voy’, no me dijo nombre, si era hombre o mujer, a dónde iba a ir, no me dijo nada", recordó la mamá quien interpuso la denuncia.

La familia asegura que alertaron al OIJ hasta el lunes 12 de mayo, porque esperaban que llegara el domingo, además desconocían que podían denunciar en menos de 48 horas.

Las autoridades insisten que es importante denunciar en el momento en el que los allegados notan alguna irregularidad de la víctima, por ejemplo, que no llegara o llamadas extrañas.

El OIJ también compartió la foto de Jessie y pide ayuda para dar con su paradero lo antes posible.

Si usted la ha visto o sabe dónde está, llame a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.